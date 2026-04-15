Mladi glazbenik kojem se smiješi blistava karijera: 'Ne želim glumatati i biti nešto što nisam'

Mladi glazbenik o kojem ćemo, bez sumnje, tek sve više slušati, je Josip Bačić. Iako je još na početku profesionalnog glazbenog puta, 19-godišnji Josip za Net.hr sada jasno otkriva smjer u kojem želi ići: iskrena emocija, blizina publici i glazba koja ostavlja trag.

Odrastajući u glazbenom okruženju i uz prve nastupe koji su ga obilježili još u najranijoj dobi, Josip priča kako je prirodno nastavio razvijati svoj talent kroz zborove, glazbene radionice i školovanje. Danas, dok paralelno studira i radi na vlastitoj glazbi, smatra da njegova priča nije slučajnost, već rezultat dugogodišnje ljubavi prema glazbi i jasne unutarnje vizije.

Tek se predstavljate publici i gradite svoje ime na domaćoj glazbenoj sceni. Kako biste željeli da vas publika doživi?

Najvažnije mi je ostati svoj i iskren te bih volio da upravo to publika prepozna. Važan mi je kontakt s publikom zbog čega sam dosta aktivan na društvenim mrežama. Uvijek nastojim širiti pozitivu i prenijeti ono što osjećam u tom trenutku. A ako netko u mojim pjesmama pronađe dio sebe, ako barem malo nekome uljepšam dan, to za mene ima najveću vrijednost.

Kako je počeo vaš glazbeni put - jeste li oduvijek znali da ćete se baviti glazbom ili se sve dogodilo nekako "slučajno"?

Moj glazbeni put počeo je dosta rano. Sve je započelo sa zborom Mali raspjevani Dubrovnik kada sam sa svega četiri godine nastupao solo pred prepunim Stradunom. Taj me trenutak definitivno obilježio i usmjerio da se nastavim baviti glazbom koja je uvijek bila prisutna oko mene. Odrastao sam u obitelji glazbenika, gdje se uvijek pjevalo i sviralo. Išao sam na razne zborove, glazbene radionice i završio osnovnu glazbenu školu. Mislim da moj glazbeni put danas nije slučajnost, već nešto o čemu sanjam već jako dugo i što sam oduvijek osjećao kao svoj put.

Foto: Matea Smolčić Senčar

Koje tri osobine, po vašem mišljenju, treba imati uspješan glazbeni umjetnik?

Za mene su to autentičnost, upornost i emocija. Mislim da je jako važno biti iskren, i prema publici i prema sebi. Ne želim glumatati i biti nešto što nisam, nego ostati svoj u svemu što radim. Također, svjestan sam da ništa ne dolazi preko noći i zato je važno konstantno raditi i ne odustajati. A, bez emocije mislim da glazba ne bi imala smisla.

Postoji li na domaćoj, ili možda na stranoj, sceni neki glazbenik koji vam je potiho uzor?

Naravno, dosta je izvođača čiji rad smatram inspirativnim i motivirajućim. Naša scena ima dosta kvalitetnih izvođača kojima se divim na svemu što rade i što su postigli. Jako mi je teško izdvojiti jedno ime, ali od stranih izvođača bih posebno istaknuo Arianu Grande i Shawna Mendesa, na čijim sam pjesmama odrastao i s kojima sam se povezao. Općenito me jako inspiriraju izvođači koji se usude biti svoji i koji kroz svoj rad iskreno prenose ono što osjećaju. Upravo tome i ja sam težim kroz glazbu.

Što je to u glazbenoj karijeri da vas tako privlači - kreativnost stihova, velike pozornice ili nešto treće?

Kao i svaki izvođač, i ja sanjam o velikim pozornicama i turnejama, ali to nije moj glavni pokretač da se bavim glazbom. Najviše me privlači sve što kroz glazbu mogu stvoriti i prenijeti. Moje pjesme su catchy, svaka nosi svoju priču te mi je cilj kroz njih ljudima prenijeti emocije i podsjetiti ih da nisu sami u onome što prolaze.

Odakle crpite inspiraciju za onu glazbu koju vi osobno stvarate?

Svaka moja pjesma priča svoju priču, zbog čega moji spotovi izgledaju kao kratkometražni filmovi. Inspiraciju najčešće pronalazim u situacijama kroz koje sam prošao ili u koje se mogu staviti. Bez obzira jesam li ja autor ili ne, jako mi je važno da stojim iza onoga što pjevam jer tek onda to ima smisla. Mislim da ljudi osjete kada nešto dolazi iskreno, bez forsiranja.

Što radite kada se ne bavite glazbom? Koji su vam hobiji, čime ispunjavate svakodnevicu?

Dosta sam aktivan na društvenim mrežama gdje publiku volim uključivati u svoj život. Kroz sadržaj koji objavljujem uvijek nastojim prenijeti pozitivu. Za sebe bih rekao da sam umjetnička duša jer me umjetnost oduvijek privlačila - uz glazbu, tu su gluma i ples. Također sam i student pa pokušavam što bolje planirati svoje vrijeme i pronaći balans između svih obaveza i onoga što volim raditi. Naravno, opušta me i provođenje vremena s obitelji i prijateljima, a tu je i moj pas Kawaii koji mi uvijek popravi dan. Ne želim da zvuči sebično, ali uvijek nastojim ostaviti malo vremena i za sebe samog - za šetnje, slušanje glazbe… jer mi je to jako važno za mentalno zdravlje, ali i razvijanje kreativnosti. I da, volim putovati!

Imate li neki moto, neku rečenicu koju si u sebi ponavljate i koja vas tjera da idete dalje i gradite svoju priču?

Ako imaš jedan zašto, imaš tisuću kako.

Mislim da je jako važno znati zašto nešto radiš. A kada imaš svoj razlog i vjeruješ da je to ispravno, onda uvijek pronađeš način kako dalje i opcija nije odustajanje.

