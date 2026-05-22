FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'TREĆI SVIJET' /

Mile Kekin i Gino iz Kultur Shocka imaju pjesmu za pečalbare, gastarbajtere i strane radnike

Mile Kekin i Gino iz Kultur Shocka imaju pjesmu za pečalbare, gastarbajtere i strane radnike
×
Foto: Press

U potrazi za autentičnim glasom koji razumije iskustvo života izvan vlastite zemlje, Kekin je na projektu surađivao s Ginom, Sarajlijom iz Seattlea i frontmenom kultnog sastava Kultur Shock

22.5.2026.
14:32
Hot.hr
Press
VOYO logo
VOYO logo

Nova pjesma Mile Kekina donosi društveno angažiranu priču i jednu od najaktualnijih tema današnjice, a inspirirana je iskustvima stranih radnika, migracijom i životom “trbuhom za kruhom”. Pjesma se oslanja na osobnu i obiteljsku priču, ali i širi povijesni kontekst gastarbajterskih sudbina.

Kekin u pjesmi polazi od obiteljskog sjećanja koje mu je ponavljala majka u pričama o susretu njegovih roditelja krajem šezdesetih u Njemačkoj u baraci za prihvat radnika s Balkana. Prisjećajući se tog vremena, Kekin u izjavi naglašava i tadašnje društvene napetosti:

“Znali su im dobacivati da se vrate odakle su došli jer, navodno, uzimaju posao domaćim radnicima. Moj stari, koji je radio težak posao u kamenolomu zajedno s drugim stranim radnicima iz Turske, Grčke i Jugoslavije, na to bi uvijek izgubio živce.

‘Ma evo im ovaj usrani posao, nego neće Švabo tucati kamen!' Ovo je pjesma o stranim radnicima kakav je bio moj stari. O ljudima koji su odlazili trbuhom za kruhom, radili poslove koje drugi nisu htjeli, gradili tuđe zemlje i pritom ostajali zauvijek pomalo stranci.“ – objašnjava Kekin.

'Tražio sam nekoga tko zna kako je to biti stranac'

U potrazi za autentičnim glasom koji razumije iskustvo života izvan vlastite zemlje, Kekin je na projektu surađivao s Ginom, Sarajlijom iz Seattlea i frontmenom kultnog sastava Kultur Shock. Suradnja je, kako Kekin kaže, nastala skroz spontano.

“Tražio sam nekoga tko zna kako je to biti stranac. Igrom slučaja naletio sam na Gina i odmah smo kliknuli. Zajedno smo snimili pjesmu posvećenu svim pečalbarima svijeta.”

Singl donosi spoj osobne priče, društvene kritike i glazbene suradnje koja prelazi granice, a tema stranih radnika dobiva glas iz perspektive koja spaja prošlost i sadašnjost.

Mile KekinNova Pjesma
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike