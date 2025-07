Maske na glavi, hitovi u rukama: DJs from Mars s novim setom garantiraju ludnicu na Forestlandu

DJs from Mars, talijanski DJ dvojac, zavrtjet će najglasnije hitove na Forestlandu XIII, festivalu koji se održava u Brezju kraj Čakovca od 18. do 19. srpnja 2025. godine.

Na sceni su već više od dvadeset godina, iza njih su brojne suradnje i mash-upovi, a dijelili su pozornicu s poznatim imenima iz raznih žanrova. Ako ćemo o imenima iza DJs from Mars stoje producenti Luca Emanuele Ventrafridda (znan kao i Luca Ventafunk) te Massimiliano Garino (poznatiji kao Max Aqualuce).

Službene remikseve pjesama radili su za Seana Paula, Pitbulla, Sophie Ellis Bextor, Fragmu, Ciaru, Coolia i Ennia Morriconea, ali i brojne druge glazbenike. Brojke na streaming platformama i YouTubeu su im milijunske, a nerijetko broje i preko desetak milijuna pregleda. Iza njih je devet albuma te nepregledan broj singlova i EP-jeva.

Foto: Forestland

Upravo zato se Forest 25 čini kao savršena pozornica za njih jer se uklapaju u samu esenciju festivala.

Za početak svoje priče, DJs from Mars progovorili su o razdoblju kada su se počeli baviti elektronskom glazbom u usporedbi s tim poslom danas.

- Mislimo da je to potpuno drugačije nego što je danas. Društvene mreže su sada veliki dio uspjeha umjetnika pa posao danas uključuje brigu o glazbi, videima, promociji, intervjuima, Instagramu, TikToku i tako dalje. To je izazov koji smo prihvatili jer ne možeš zaustaviti evoluciju, ali zaista je jako drugačije. Kad smo počinjali, DJ-evi nisu bili toliko popularni pa je bilo malo teže živjeti od ovog posla. S druge strane, danas je konkurencija puno veća jer ima previše odličnih umjetnika pa je još teže biti primijećen... – kažu DJs from Mars.

Prvo što se na njima primijeti kada izađu na pozornicu su maske. Njihovi prepoznatljivi vizualni identiteti su kartonske kutije koje nose na glavi.

- Smiješno je jer smo ovu ideju započeli s ciljem da ostanemo anonimni! Htjeli smo ljudima poručiti da se usmjere na glazbu, a ne na naša lica. Na kraju je to postalo naš zaštitni znak i sada svi žele fotografiju s nama i našim kutijama na glavi – ističu sa smiješkom:

- To nam je stvarno bilo neočekivano, ali i dalje nastojimo zadržati fokus na glazbi više nego na vizualnom identitetu, jer je to za nas uvijek bilo i ostat će najvažnije – dodaju Luca i Max.

Osvrnuli su se i na broj suradnji i mash-upova koji stoje u njihovoj diskografiji te su rekli što ih najviše inspirira, ali i na koji način biraju pjesme koje 'obrađuju'.

- Slušamo sve vrste glazbe. Volimo hip hop, volimo ići na rock koncerte, čak u slobodno vrijeme uživamo i u klasičnoj glazbi. Glazba je univerzalni jezik bez ikakvih granica ili ograničenja, pa u svojim setovima kombiniramo sve elemente koje volimo iz različitih glazbenih stilova i spajamo ih u naš prepoznatljivi alien electro zvuk. Obožavamo kada sviramo i ljudi u publici pomisle: „Što!? Oni stvarno puštaju Linkin Park na elektroničkom festivalu!?“ Upravo ta iznenađenja u našim setovima drže pažnju publike na najvišoj razini – napominju producenti i glazbenici.

Foto: Forestland

Što se tiče nastupa prošli su cijeli svijet, a poseban doživljaj bio im je koncert na glavnoj pozornici Tomorrowlanda, festivala uz koji se veže prestiž na electro i DJ sceni.

- Naravno, Tomorrowland je vjerojatno najpoznatiji festival na svijetu i nastupati tamo uvijek je nevjerojatno iskustvo! Ali također, nastupati u Ushuaïi na Ibizi s Davidom Guettom za nas je nešto potpuno nestvarno. I kada pomislimo da smo svirali na mjestima poput Mjanmara, Australije ili Južnoafričke Republike, na mjestima za koja nikada nismo ni zamišljali da ćemo ih posjetiti čak ni kao turisti, to je zaista nevjerojatno. Ponekad zastanemo i kažemo: „Pogledaj gdje nas je ovo glazbeno putovanje dovelo“, i još uvijek ne možemo vjerovati da nam se to događa! Zaista smo zahvalni na tome – pričaju s uzbuđenjem.

Progovorili su i o razlikama između američke i europske publike.

- Rekli bismo da postoje neke razlike – možda u nekim područjima više vole jače dropove, dok u nekim drugim zemljama zaista obožavaju old school EDM vokale umjesto novih pa smo uvijek spremni puštati ono što je najučinkovitije u svakom različitom setu. Ali na kraju, također osjećamo da je glazba univerzalni jezik i da je atmosfera zabave i energije definitivno ista na svim našim nastupima. Također, trudimo se puštati pozitivnu glazbu, a to zaista funkcionira svugdje u svijetu! To je čarolija glazbe – naglašavaju DJs from Mars.

Otkrili su da i nakon više od dva desetljeća bavljenja glazbom, produciranja, godina provedenih u studiju i na putovanjima, još uvijek ne vole predugo biti mirni.

- Zapravo nikada nismo uzeli više od tjedan dana pauze od studija. To je ono što volimo pa nam to nije kao posao, više je kao zabava, igranje s pjesmama i zvukovima – kao hobi koji je postao naš glavni posao. I dalje u prosjeku provodimo 8-10 sati dnevno u studiju kada nismo na turneji. Također volimo producirati i na putu, na laptopu, posebno kada testiramo nove pjesme na nastupu. Nevjerojatno je moći odmah nakon nastupa u hotelu popraviti neke greške dok su nam još svježe u sjećanju. Ali da, definitivno smo freakovi za studio, mislimo da ćemo i kada više ne budemo na turnejama i dalje raditi beatove i melodije, čak i samo iz zabave – kažu Luca i Max.

Foto: Forestland

Radili su remikseve za mnoge svjetske zvijezde. Otkrili su neke zanimljive detalje iz suradnji, ali i što budućnost za njih donosi.

- Naravno, raditi s Davidom Guettom na mash-upovima i remiksevima njegovih pjesama za nas je ogroman uspjeh. On je, jednostavno, broj 1 DJ na svijetu. Njegove pjesme smo puštali svaku večer dok smo bili rezident DJ-evi. Sada radimo na nekim obradama zajedno s njim. To je stvarno nevjerojatno. On je toliko fokusiran, radi kao da dan ima 25 sati i uvijek donosi nove ideje – od njega svakodnevno puno učimo. Ne samo u glazbenom smislu, već i njegov pozitivan pristup ovom poslu zaista nas inspirira. Dakle, da, možemo reći da nam je suradnja s njim najveća do sada – istaknuli su.

Živimo u ubrzanim vremenima gdje je teško pratiti što sve dolazi novoga na glazbenu scenu. Što se tiče poruke za mlade i nove izvođače, producente i glazbene djelatnike koji vole sve vezano uz glazbu, imaju samo jednu poruku.

- Jedno pravilo: budi jedinstven! To je jedini način da te netko primijeti. Nitko ne želi slušati nekoga tko kopira stil Dom Dolla, jer već imaš Dom Dolla! Zato pokušaj postati sljedeća velika stvar sa svojim prepoznatljivim zvukom. I pritom ne mislimo samo na zvuk, već i na koncept: za nas su to bili mash-upovi. Za Anyma, naravno, glazba, ali i vizuali su bili veliki dio vizije. Što god da radiš, samo neka bude jedinstveno i nemoj slijediti trendove – poručuju DJs from Mars.

Ništa, vrijeme otkucava, Forestland XIII je pred vratima. Što DJs from Mars donose u srce Međimurja?

- Posljednja dva mjeseca radili smo na potpuno novom setu za nadolazeću ljetnu sezonu, tako da budite spremni na mnoštvo novih pjesama i iznenađenja! Naša poruka je: očekujte neočekivano! I budite spremni na set pun nevjerojatne energije – zaključili su DJs from Mars. Jedno je sigurno, zabava uz DJs from Mars neće stati tako brzo, a kako će točno biti možete doznati na Forestlandu XIII od 18. do 19 srpnja.

Uz sjajne DJ-e s Marsa tu će biti i live actovi – Baby Lasagna, Miach, Z++, Hiljson Mandela, Dino Blunt – te brojni drugi koji će se nalaziti pred miksetama: Tai Woffinden, The Shapeshifters, Vanillaz, Thoai Nghi, Sibbjag, Yakka, Einfakin, Vedran Car, Mike&Me, Butterfly Jam i ostali.

Cijeli lineup Foresta 25 pogledajte OVDJE.

Ulaznice se mogu pronaći u sustavu Ulaz, odnosno na novom portalu za ulaznice na Sjeveru Hrvatske. Festivalske ulaznice dostupne su za 35 eura, VIP ulaznice za 60 eura, dok će jednodnevne ulaznice koštati 25 eura. Ovog ljeta moguć je ponovno i kamp na ulazu, za koji se ulaznice kupuju posebno.