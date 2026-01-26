Lidija Bačić u minijaturnom bikiniju dobila komplimente i na hrvatskom i na španjolskom jeziku

Popularna pjevačica Lidija Bačić, poznatija pod umjetničkim imenom Lille, ponovno je opravdala svoj slogan "i stas i glas" svojom najnovijom objavom na Instagramu.

Izdanje za plažu usred zime

Na seriji fotografija Lille pozira ispred ogledala u izazovnom bijelo-smeđem bikiniju, snimajući selfie kojim je u prvi plan stavila svoju zavidnu figuru. Četrdesetogodišnja pjevačica je uz fotografije ostavila samo dva emotikona, bijelo i smeđe srce, prepuštajući slici da govori sama za sebe i potakne maštu svojih pratitelja. Njezin samouvjeren stav i prirodan izgled, koji često ponosno ističe, i ovoga su puta došli do punog izražaja.

Ova objava savršeno se uklapa u njezine nedavne poslovne aktivnosti. Naime, početkom siječnja, Lidija je lansirala svoj kalendar za 2026. godinu u izdanju s kupaćim kostimima, koji je postao svojevrsni zaštitni znak njezina brenda. Mnogi obožavatelji nagađaju je li ova fotografija možda materijal sa snimanja kalendara ili jednostavno najava za ono što fanove očekuje u nadolazećim mjesecima.

Obožavatelji oduševljeni prizorom

Kao što se moglo i očekivati, reakcije njezinih vjernih pratitelja nisu izostale. U samo nekoliko sati objava je prikupila na tisuće lajkova, a prostor za komentare bio je ispunjen komplimentima. Obožavatelji su pjevačicu obasuli porukama podrške i divljenja. Komentari poput "Slatka si", "Predivna" i "Kraljica" dominirali su ispod fotografije, a zanimljivo je da uz komentare na hrvatskom jeziku, najčešće prikuplja i one na španjolskom jeziku. Njezina sposobnost da uspješno spoji pjevački talent s upečatljivim vizualnim identitetom ključ je njezine dugogodišnje popularnosti i izvan regije.