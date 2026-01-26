FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MNOGIMA OMILJENA /

Lidija Bačić u minijaturnom bikiniju dobila komplimente i na hrvatskom i na španjolskom jeziku

Lidija Bačić u minijaturnom bikiniju dobila komplimente i na hrvatskom i na španjolskom jeziku
×
Foto: Josip Regovic/pixsell

Početkom siječnja, Lidija je lansirala svoj kalendar za 2026. godinu u izdanju s kupaćim kostimima

26.1.2026.
19:53
Antonela Ištvan
Josip Regovic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Popularna pjevačica Lidija Bačić, poznatija pod umjetničkim imenom Lille, ponovno je opravdala svoj slogan "i stas i glas" svojom najnovijom objavom na Instagramu.

Izdanje za plažu usred zime

Na seriji fotografija Lille pozira ispred ogledala u izazovnom bijelo-smeđem bikiniju, snimajući selfie kojim je u prvi plan stavila svoju zavidnu figuru. Četrdesetogodišnja pjevačica je uz fotografije ostavila samo dva emotikona, bijelo i smeđe srce, prepuštajući slici da govori sama za sebe i potakne maštu svojih pratitelja. Njezin samouvjeren stav i prirodan izgled, koji često ponosno ističe, i ovoga su puta došli do punog izražaja.

Ova objava savršeno se uklapa u njezine nedavne poslovne aktivnosti. Naime, početkom siječnja, Lidija je lansirala svoj kalendar za 2026. godinu u izdanju s kupaćim kostimima, koji je postao svojevrsni zaštitni znak njezina brenda. Mnogi obožavatelji nagađaju je li ova fotografija možda materijal sa snimanja kalendara ili jednostavno najava za ono što fanove očekuje u nadolazećim mjesecima.

Obožavatelji oduševljeni prizorom

Kao što se moglo i očekivati, reakcije njezinih vjernih pratitelja nisu izostale. U samo nekoliko sati objava je prikupila na tisuće lajkova, a prostor za komentare bio je ispunjen komplimentima. Obožavatelji su pjevačicu obasuli porukama podrške i divljenja. Komentari poput "Slatka si", "Predivna" i "Kraljica" dominirali su ispod fotografije, a zanimljivo je da uz komentare na hrvatskom jeziku, najčešće prikuplja i one na španjolskom jeziku. Njezina sposobnost da uspješno spoji pjevački talent s upečatljivim vizualnim identitetom ključ je njezine dugogodišnje popularnosti i izvan regije.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Liječnici traže nultu toleranciju na nasilje i hitnu reakciju Ministarstva: 'Na njima je da nešto naprave' 

Lidija BačićLilleLille KalendarBikini
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
MNOGIMA OMILJENA /
Lidija Bačić u minijaturnom bikiniju dobila komplimente i na hrvatskom i na španjolskom jeziku