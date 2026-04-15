Lepa Brena pokazala pravo lice? Fanovi zbog ovog poteza ne prestaju s negativnim komentarima

Jedna od najvećih regionalnih glazbenih zvijezda, Lepa Brena (65), nedavno je održala dva velika koncerata u Tuzli, koji su, prema reakcijama posjetitelja, bili pravi spektakl. Dvorana je bila ispunjena do posljednjeg mjesta, a publika je u glas pjevala najveće hitove, potvrđujući još jednom status ove pjevačice kao jedne od najomiljenijih izvođačica na ovim prostorima.

Društvene mreže preplavili su pozitivni komentari posjetitelja koji ističu energiju, produkciju i emotivnu povezanost s publikom. Mnogi su koncert opisali kao “večer za pamćenje”, naglašavajući da Brena i nakon četiri desetljeća karijere uspijeva održati visoku razinu nastupa.

Ipak, nisu svi bili jednako oduševljeni. Bosanski reporter piše kako su neki fanovi ostali razočarani ponašanjem pjevačice prije samog koncerta.

Prema pisanju portala Bosanski reporter, Brena je uoči nastupa sjedila u jednom tuzlanskom kafiću u društvu prijatelja, gdje su joj prilazili obožavatelji s molbom za fotografiju. No, kako navodi spomenuti portal, pjevačica je u tom trenutku odbila fotografiranje, navodno poručivši: “Mogu li u miru popiti kavu?”

Ova situacija izazvala je podijeljene reakcije u javnosti. Dok jedni smatraju kako i javne osobe imaju pravo na privatnost i trenutke odmora, drugi ističu da su upravo fanovi ti koji su zaslužni za dugogodišnji uspjeh te da bi ovakve situacije trebalo rješavati s više razumijevanja.

''Uobrazila se, mi iz Brčkog jako dobro znamo tko je ona - to je ono kad se netko uzdigne iznad svojih mogućnosti! Ne znam zašto joj uopće prilaze.''Ja bih je zaobišla u širokom luku! Tko je ovdje uopće Brena?'' Što je ona umislila, tko je?'', samo su neki od komentara, javlja Kurir.

POGLEDAJTE VIDEO: Petar iz 'Gospodina Savršenog' stao je pred naše kamere: 'Volim prvi klik i mogu se brzo zaljubiti'