Legendarni pjevač Barry Manilow objavio da ima rak pluća

Legendarni američki pjevač i tekstopisac Barry Manilow, u dobi od osamdeset i dvije godine, podijelio je sa svojim obožavateljima vijest koja je mnoge ostavila u šoku. Putem svog Instagram profila, glazbenik poznat po bezvremenskim baladama poput "Mandy" i "Copacabana" objavio je da mu je dijagnosticiran rak pluća, no istovremeno je poslao poruku nade i optimizma, najavivši brz povratak na pozornicu.

Šokantna dijagnoza nakon niza uspjeha

U detaljnoj izjavi objavljenoj na Instagramu, Manilow je objasnio kako je do dijagnoze došlo gotovo slučajno. Nakon što je nedavno završio seriju od pet uspješnih božićnih humanitarnih koncerata u Palm Desertu, kojima je prikupio milijune za neprofitne organizacije, suočio se s dugotrajnim bronhitisom.

Iako se osjećao bolje i vratio nastupima u Las Vegasu, njegov liječnik inzistirao je na magnetskoj rezonanciji radi provjere. Upravo je taj pregled otkrio kancerogenu mrlju na njegovom lijevom plućnom krilu. "Čista sreća (i sjajan liječnik) je što je pronađeno tako rano. To je dobra vijest", napisao je Manilow. Dodao je kako liječnici vjeruju da se rak nije proširio te da mu neće biti potrebna kemoterapija ni zračenje. Umjesto toga, čeka ga operacija uklanjanja mrlje, a oporavak je opisao uz dozu humora: "Nema kemoterapije. Nema zračenja. Samo pileća juha i reprize serije 'I Love Lucy'".

Zbog operacije i predviđenog jednomjesečnog oporavka, Manilow je bio primoran odgoditi siječanjske datume svoje oproštajne turneje "The Last Concerts". Novi termini zakazani su za kraj veljače, ožujak i travanj 2026. godine. Ipak, potvrdio je da će se svojoj dugogodišnjoj rezidenciji u Las Vegasu vratiti prema planu, i to za vikend Valentinova, poručivši: "Nešto mi govori da će taj vikend u veljači biti jedna velika zabava!"

Obožavatelji preplavili objavu porukama podrške

Autor s karijerom dugom preko šest desetljeća i s više od osamdeset i pet milijuna prodanih ploča, i dalje je iznimno aktivan. Nedavno je izdao novi singl "Once Before I Go" te je primio nagradu za životni doprinos oglašavanju. Njegova iskrenost dirnula je tisuće obožavatelja koji su u komentarima ispod objave izrazili svoju podršku. Poruke ohrabrenja stizale su sa svih strana svijeta. "Svi te podržavamo u tvojoj operaciji. Vidimo se u Liverpoolu", napisala je jedna obožavateljica. Mnogi su podijelili i vlastita iskustva s teškom bolešću. "Kao osoba koja je preživjela rak dojke, šaljem vam molitve za potpuni oporavak", stoji u jednom od dirljivih komentara. Drugi su jednostavno poručili: "Čuvaj se i usredotoči se na ozdravljenje, volimo te!". Obožavatelji diljem svijeta s nestrpljenjem iščekuju njegov povratak na pozornicu i žele mu brz i potpun oporavak.

