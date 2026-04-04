Lana Jurčević nikad iskrenije o vezi s partnerom: 'Nismo savršeni. Bilo je dana...'

Poznata glazbenica i poduzetnica Lana Jurčević, koja broji sitno do dolaska svoje druge kćeri, dirljivom je objavom na Instagramu dala rijedak uvid u izazove svoje dugogodišnje veze s partnerom Filipom Kratofilom.

Uz nježnu fotografiju na kojoj Filipova ruka počiva na njezinom trudničkom trbuhu, Lana je podijelila razmišljanja o "antiinstagramskom braku", onom koji se ne sastoji samo od idiličnih trenutaka kakvi često pune društvene mreže stvarajući privid o savršenim vezama i odnosima.

"Skoro devet godina zajedno. Jedna mala već trči po kući, druga samo što nije pokucala na vrata. A mi? Mi surfamo na valovima od 'Dođi da te zagrlim' do 'Ne obraćaj mi se danas više'", započela je Lana svoju iskrenu ispovijest o ljubavi.

Ova objava savršeno se uklapa u rastući trend autentičnosti na internetu, gdje javne osobe sve češće dijele sirove i nefiltrirane trenutke iz privatnog života. Koristeći hashtag #stvarnaJA, Lana je otvoreno progovorila o usponima i padovima koje donosi partnerstvo, osobito kada u jednadžbu uđu djeca.

"Nismo savršeni. Bilo je dana kad smo šutjeli više nego pričali. I kad smo si sve po spisku… Kad smo se gledali preko sobe i mislili: 'Kako smo uopće došli do ovdje?'", napisala je dodavši kako ih unatoč svemu uvijek povežu sitnice i humor.

Njezin osvrt na roditeljstvo kao "najveći test" za parove posebno je odjeknuo među pratiteljima. "Sve se mijenja. Mijenja se dinamika svega, mijenjaju se i ljudi. Testiraju se granice, testira se međusobni odnos, partnerski, roditeljski", istaknula je glazbenica, čija je prva trudnoća s kćerkicom Maylom Lily bila iznimno teška i zahtijevala je dug boravak u bolnici. To iskustvo zasigurno je utjecalo na njezin današnji, još otvoreniji pristup dijeljenju životnih izazova.

Unatoč svim izazovima, Lana naglašava da su ona i Filip i dalje tim.

"Ponekad klimav, tvrdoglav, svatko tupi po svom, pa onda oboje popustimo. I zato smo i dalje u team-u", zaključila je, optimistično se nadajući da su s prvim djetetom postali pametniji i iskusniji.

Popularna Lana, koja je krajem 2023. godine s dugogodišnjim partnerom Filipom Kratofilom dobila kćerkicu Maylu Lily, sada s veseljem iščekuje drugo dijete. Sredinom prosinca par je na Instagramu otkrio da će se njihovoj tročlanoj obitelji pridružiti još jedna djevojčica.

