Lana Jurčević nikad iskrenije o vezi s partnerom: 'Nismo savršeni. Bilo je dana...'
Premda rijetko govori o svojoj ljubavi s Filipom Kratofilom, Lana Jurčević u najnovijoj objavi otkrila je kako izgleda njihova dugogodišnja ljubav
Poznata glazbenica i poduzetnica Lana Jurčević, koja broji sitno do dolaska svoje druge kćeri, dirljivom je objavom na Instagramu dala rijedak uvid u izazove svoje dugogodišnje veze s partnerom Filipom Kratofilom.
Uz nježnu fotografiju na kojoj Filipova ruka počiva na njezinom trudničkom trbuhu, Lana je podijelila razmišljanja o "antiinstagramskom braku", onom koji se ne sastoji samo od idiličnih trenutaka kakvi često pune društvene mreže stvarajući privid o savršenim vezama i odnosima.
"Skoro devet godina zajedno. Jedna mala već trči po kući, druga samo što nije pokucala na vrata. A mi? Mi surfamo na valovima od 'Dođi da te zagrlim' do 'Ne obraćaj mi se danas više'", započela je Lana svoju iskrenu ispovijest o ljubavi.
Ova objava savršeno se uklapa u rastući trend autentičnosti na internetu, gdje javne osobe sve češće dijele sirove i nefiltrirane trenutke iz privatnog života. Koristeći hashtag #stvarnaJA, Lana je otvoreno progovorila o usponima i padovima koje donosi partnerstvo, osobito kada u jednadžbu uđu djeca.
"Nismo savršeni. Bilo je dana kad smo šutjeli više nego pričali. I kad smo si sve po spisku… Kad smo se gledali preko sobe i mislili: 'Kako smo uopće došli do ovdje?'", napisala je dodavši kako ih unatoč svemu uvijek povežu sitnice i humor.
Unatoč svim izazovima, Lana naglašava da su ona i Filip i dalje tim.
"Ponekad klimav, tvrdoglav, svatko tupi po svom, pa onda oboje popustimo. I zato smo i dalje u team-u", zaključila je, optimistično se nadajući da su s prvim djetetom postali pametniji i iskusniji.
Popularna Lana, koja je krajem 2023. godine s dugogodišnjim partnerom Filipom Kratofilom dobila kćerkicu Maylu Lily, sada s veseljem iščekuje drugo dijete. Sredinom prosinca par je na Instagramu otkrio da će se njihovoj tročlanoj obitelji pridružiti još jedna djevojčica.
POGLEDAJTE VIDEO: Ovo su Gacka, Kenzo, Alpa i Amber: Oni su napušteni, evo kako im pomoći