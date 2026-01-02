Jennifer Lopez za Novu godinu napravila spektakl: S kime je to plesala cijelu noć?

Svjetska glazbena i filmska ikona, Jennifer Lopez (56), s milijunima svojih pratitelja na Instagramu podijelila je euforiju s prve večeri svoje nove rezidencije u Las Vegasu, nazvane "The JLo Show", pokazavši da je spremna za novo, blistavo poglavlje.

Magična prva noć u palači Caesars

U objavi podijeljenoj na Staru godinu 2025., Jennifer Lopez podijelila je niz profesionalnih fotografija sa svog nastupa u prestižnom The Colosseum at Caesars Palace. Fotografije prikazuju svu raskoš produkcije, od glamuroznih i izazovnih kostima prekrivenih kristalima, preko dinamičnih plesnih koreografija, do emotivnih trenutaka u kojima pjevačica dominira pozornicom. Na slikama se može vidjeti kako blista u različitim izdanjima, od svjetlucavih bodija do elegantnih haljina, okružena svojim plesačima i bendom.

"Vegas… pokazali ste se", napisala je Lopez u opisu objave. "Hvala vam na nezaboravnoj prvoj večeri THE JLO SHOW-a. Toliko ljubavi i zahvalnosti za moje nevjerojatne plesače, bend i cijelu ekipu koja ovaj san pretvara u stvarnost svake večeri." Posebno je zahvalila svom kreativnom timu, ali i gostima iznenađenja poput repera Ja Rulea koji su je došli podržati. Njezina poruka odiše energijom i uzbuđenjem: "Prva noć je bila magična... a tek smo počeli." Obožavatelji nisu skrivali oduševljenje, a komentari su bili ispunjeni podrškom i divljenjem. "Najveća svih vremena", "Izgledaš predivno" i "Kraljica" samo su neke od reakcija koje su preplavile objavu.

Privatna zabava i ples s nepoznatim muškarcem

Ono što je svakako privuklo pozornost bila je privatna zabava nakon nastupa u Vegasu. Objektivi papparazza uhvatili su je u plesnim latino pokretima u zagrljaju nepoznatog tamnog muškarca. Pretpostavlja se da je to jedan od pozadinskih plesača, a sudeći po licima okupljenih, svi su se jako dobro zabavili.

Foto: Brian Prahl/splashnews.com/splash/profimedia

Foto: Brian Prahl/splashnews.com/splash/profimedia

Golišavi kostimi na nastupu

J.Lo je 30. prosinca nakratko prekinula koncert kako bi se osvrnula na komentare o svojem scenskom izdanju. “Pitaju: ‘Zašto je uvijek gola?’ A ja im kažem: ‘Da imate ovakvu stražnjicu, i vi biste bili goli’”, poručila je bez zadrške, dok je publika ustala na noge. Jedan obožavatelj iz prvih redova čak joj je doviknuo: “J.Lo, budi svoja, volimo te!”

Emotivni trenutci

Posebno emotivan trenutak, koji se nadovezuje na datum objave, bio je doček Nove 2026. godine, kada su joj se na pozornici pridružili njezini sedamnaestogodišnji blizanci, Max i Emme. Lopez je tom prilikom otkrila da se njezina djeca pripremaju za odlazak na fakultet, što je promjena koju prihvaća s ponosom.

Objavom s prve večeri svog showa, Jennifer Lopez nije samo najavila spektakularnu seriju nastupa, već je i poslala snažnu poruku o otpornosti i novim počecima, dokazujući da je na pragu 2026. godine njezina zvijezda sjajnija no ikad. Osim glazbenog spektakla, J.Lo je iznimno aktivna i na filmskom platnu. Nakon premijere mjuzikla "Kiss of the Spider Woman" krajem 2025. godine, u pripremi ima još nekoliko velikih projekata, uključujući romantičnu komediju "Office Romance" i psihološki triler "The Last Mrs. Parrish".