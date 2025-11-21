FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
JOŠ MALO /

Jehnny Beth pridružuje se lineupu INmusic festivala #18!

Jehnny Beth pridružuje se lineupu INmusic festivala #18!
×
Foto: Promo

Jehnny Beth pridružuje se već najavljenim izvođačima Gorillaz, Jacku Whiteu, Kings of Leon, The Flaming Lips i IDLES, koji će zajedno obilježiti 20. izdanje INmusic festivala

21.11.2025.
11:17
Hot.hr
Promo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Jehnny Beth, jedno od najzanimljivijih i najutjecajnijih imena današnje alternativne glazbe, pridružuje se programu INmusic festivala #18, donoseći svoju snažnu scensku prisutnost i kreativnu energiju na zagrebački Jarun u godini kada festival slavi svojih 20 godina.

Beth je međunarodnu pozornost privukla kao predvodnica post-punk benda Savages, nominiranog za nagradu Mercury Prize, poznatog po intenzivnim koncertima i oštrom, minimalističkom zvuku. Njezin solo prvijenac “To Love Is To Live” (2020.) otvorio je novo poglavlje u njezinoj karijeri — hrabro, filmski i emotivno snažno — potvrđujući je kao umjetnicu koja se neprestano razvija. Posljednjih godina Jehnny Beth ostvarila je suradnje s glazbenicima kao što su IDLES, Gorillaz, Sextile i Bobby Gillespie, dok je paralelno gradila i zapaženu glumačku karijeru, s ulogama u filmu Jacquesa Audiarda “Paris, 13th District” te u Oscarom i Zlatnom palmom nagrađenom filmu Justine Triet “Anatomy of a Fall”. Godine 2020. kreirala je i televizijsku seriju “ECHOES”, u kojoj je predstavila nova imena svjetske glazbene scene, poput Wet Leg, Fontaines D.C. i Kneecap.

U godinama koje su uslijedile vratila se koncertnim pozornicama — nastupala je s IDLES, pratila Depeche Mode na europskoj turneji te se pridružila Queens of the Stone Age na njihovim američkim koncertima, gdje je energija hardcore i metal festivala potaknula novi kreativni zamah. U Francuskoj je zatim, ponovno udružena s dugogodišnjim suradnikom Johnnyjem Hostileom, započela rad na nadolazećem albumu “You Heartbreaker, You”, sirovom i emotivnom izdanju koje spaja instinkt, pobunu i želju za umjetničkom slobodom.

Jehnny Beth pridružuje se već najavljenim izvođačima Gorillaz, Jacku Whiteu, Kings of Leon, The Flaming Lips i IDLES, koji će zajedno obilježiti 20. izdanje INmusic festivala. INmusic festival #18 održat će se od 22. do 24. lipnja 2026. na zagrebačkom Jarunu. Trodnevne festivalske ulaznice dostupne su putem službenog INmusic webshopa po cijeni od 129 € (+ troškovi transakcije), a sedmodnevne kamperske ulaznice dostupne su po cijeni od 59 € (+ troškovi transakcije).

POGLEDAJTE VIDEO: Generacija Z sve više traži informacije na TikToku, a kome danas vjerovati? Otkriva Meri Goldašić u MagNetu

In MusicGlazba
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
JOŠ MALO /
Jehnny Beth pridružuje se lineupu INmusic festivala #18!