Nakon Thompsona, u Arenu Zagreb stiže najpoznatiji dvojac u regiji: 'Ovo se ne propušta'

Poznati glazbenici s regionalne scene, Jala Brat (39) i Buba Corelli (36) najavili su dolazak u Arenu Zagreb 9. svibnja kao dio svoje nove turneje pod nazivom “GOAT TOUR”.

Turneja, koju organizira Music Week Concerts, obuhvatit će više od deset europskih gradova, a podijeljena je u dva dijela, nazvana “2 Chapters”.

Osim Zagreba, Jala Brat i Buba Corelli nastupit će i u Beogradu, Ljubljani, Sarajevu, Dusseldorfu, Zurichu, Beču i drugim gradovima.

Obožavatelji oduševljeni

Ubrzo nakon objave, pojavile su se prve reakcije oduševljenih fanova: "Jedva čekam", "Hvala Bogu da dolaze u Zagreb", "Ovo ne propuštam", samo su neki od brojnih komentara.

Dvojac će na koncertu u Zagrebu izvesti svoje poznate pjesme, uz modernu produkciju i scenografiju. Ulaznice su već dostupne za prve gradove turneje, dok se službeni datum zagrebačkog koncerta očekuje uskoro.

