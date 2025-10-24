FANOVI U TRANSU /

Nakon Thompsona, u Arenu Zagreb stiže najpoznatiji dvojac u regiji: 'Ovo se ne propušta'

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Regionalni glazbeni dvojac u sklopu europske turneje nastupit će i pred zagrebačkom publikom

24.10.2025.
19:15
Hot.hr
Antonio Ahel/ataimages/pixsell
Poznati glazbenici s regionalne scene, Jala Brat (39) i Buba Corelli (36) najavili su dolazak u Arenu Zagreb 9. svibnja kao dio svoje nove turneje pod nazivom “GOAT TOUR”.

Turneja, koju organizira Music Week Concerts, obuhvatit će više od deset europskih gradova, a podijeljena je u dva dijela, nazvana “2 Chapters”. 

Osim Zagreba, Jala Brat i Buba Corelli nastupit će i u Beogradu, Ljubljani, Sarajevu, Dusseldorfu, Zurichu, Beču i drugim gradovima.

Obožavatelji oduševljeni

Ubrzo nakon objave, pojavile su se prve reakcije oduševljenih fanova: "Jedva čekam", "Hvala Bogu da dolaze u Zagreb", "Ovo ne propuštam", samo su neki od brojnih komentara. 

Dvojac će na koncertu u Zagrebu izvesti svoje poznate pjesme, uz modernu produkciju i scenografiju. Ulaznice su već dostupne za prve gradove turneje, dok se službeni datum zagrebačkog koncerta očekuje uskoro.

Jala BratArena ZagrebKoncertBuba Corelli
