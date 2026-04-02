NAKON SPEKTAKLA /

Jakov Jozinović odgovorio na kritike Jelene Karleuše: 'Publika je dala odgovor na to pitanje'

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nakon koncerta, vidno zadovoljan, glazbenik je odvojio vrijeme za novinare te se osvrnuo na aktualne komentare i kritike koje prate njegov rad

2.4.2026.
8:17
Hot.hr
Mladi glazbenik Jakov Jozinović (21) nastavlja nizati uspjehe na regionalnoj sceni, a sinoćnji, četvrti od ukupno osam rasprodanih koncerata u beogradskom Sava Centru još je jednom potvrdio njegov sve veći utjecaj među publikom svih generacija.

Večer je protekla u znaku emocije, vrhunske produkcije i glasne podrške publike koja je uglas pjevala svaku pjesmu. Jozinović je tijekom nastupa kombinirao obrade poznatih regionalnih hitova s vlastitim interpretacijama, što je upravo i jedan od razloga njegove popularnosti – sposobnost da već poznatim pjesmama udahne novu energiju. 

Foto: M.M./ATAImages/PIXSELL

Nakon koncerta, vidno zadovoljan, glazbenik je odvojio vrijeme za novinare te se osvrnuo na aktualne komentare i kritike koje prate njegov rad. Dotaknuo se izjava pjevačice Jelene Karleuše (47), koja ga je u više navrata javno prozivala zbog činjenice da puni dvorane izvodeći tuđe pjesme, pritom nekoliko puta pogrešno izgovorivši njegovo ime.

Foto: M.M./ATAImages/PIXSELL

''Nemam odgovor na te komentare, osim što je publika koja je pjevala večeras sa mnom dala odgovor na to pitanje. Ja se trebam poniziti i zahvaliti publici. Nemam razloga da se mijenjam, publika me je ovakvog zavoljela'', rekao je Jakov, piše Kurir. 

Na pitanje je li ga glazbenik Tony Cetinski (56), koji je nedavno otkazao koncert u Novom Sadu, kontaktirao kratko je rekao: ''Ja više ne znam tko me zove, zamalo ću promijeniti broj, ne znam, ovih dana mijenjam broj jer je milijun poziva i više ne znam tko me zove'', rekao je Jakov. 

POGLEDAJTE VIDEO: Jakov Jozinović otkrio koji bi savjet dao budućim talentima: 'Ne želim da nitko bude kao ja'

 

