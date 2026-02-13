Nakon prve polufinalne večeri Dore, Hrvatska skočila na ljestvicama: Evo kakve nam šanse daju

Prošla je prva polufinalna večer Dora 2026, hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije, a prve reakcije publike, ali i prognoza nisu izostale. Već nakon prve večeri Hrvatska je zabilježila skok na eurovizijskim ljestvicama te se trenutačno nalazi na 18. mjestu među ukupno 35 zemalja sudionica, ali ipak malo bolja od Srbije koja je tek na 23.

Foto: Eurosongworld.com

Ipak, unatoč pozitivnom pomaku, prognoze Hrvatskoj zasad daju tek oko dva posto šanse za ukupnu pobjedu.

Prema trenutačnim procjenama, favorit je Izrael s oko 11 posto izgleda za pobjedu, i njihova pjesma izvođača Noama Bettana.

Na drugom mjestu nalazi se Finska, dok treću poziciju drži Grčka, slijedi Švedska i na 5. mjestu Ukrajina.

Na samom dnu ljestvice trenutačno je Crna Gora s pjesmom Tamare Živković - Nova zora, koja zasad ima najmanje šanse za uspjeh.

Podsjetimo, sinoć je održana prva polufinalna večer Dore, tijekom koje su gledatelji odlučili o osam izvođača koji su izborili plasman u veliko finale. U finalu ćemo tako gledati: Lima Len, Alena Đurasa, Noelle, Lelek, ToMu, Emu Bubić, Anandu i Cold Snap.

Pred finalistima su sada završne pripreme i borba za naklonost publike i žirija, a ostaje za vidjeti hoće li se do finalne večeri promijeniti i raspoloženje na popularnim ljestvicama prema hrvatskom predstavniku.

POGLEDAJTE VIDEO: Bojan Stilin otkrio krije li se na Dori neki novi Baby Lasagna