Glazbeni sudar generacija Krku: Grše i Lepa Brena stižu na Krk

Nakon niza rasprodanih koncerata i spektakularnog početka ljetne sezone, Diamond Club powered by Mint ovog vikenda priprema jedan od najiščekivanijih glazbenih programa ljeta. U samo dva dana na pozornicu stižu dva potpuno različita glazbena fenomena koji okupljaju tisuće obožavatelja diljem regije – Grše i Lepa Brena.

U četvrtak, 24. srpnja, publiku očekuje eksplozivna večer uz Gršu, jednog od najtraženijih domaćih izvođača današnjice. Nakon rasprodanih arena i rekordnih brojki na streaming platformama, trap zvijezda čiji hitovi dominiraju glazbenim ljestvicama, stiže na Krk donijeti energiju po kojoj su njegovi nastupi postali prepoznatljivi. Uz pjesme poput Mamma Mia, Sip, Fantazija, Tokyo Drift, Forza i brojne druge, očekuje se večer prepuna adrenalina, odlične atmosfere i publike koja će svaku riječ pjevati u glas.

Foto: Press

Već sljedeće večeri, u petak, 25. srpnja, pozornicu Diamonda preuzima jedna od najvećih regionalnih glazbenih ikona – Lepa Brena. Umjetnica čiji su hitovi obilježili desetljeća glazbene scene ponovno će pokazati zašto njezini koncerti i danas pune najveće dvorane i arene. Bezvremenski klasici poput Jugoslovenke, Mile voli disko, Boliš i ne prolaziš, Luda za tobom i brojni drugi pretvorit će još jednu ljetnu večer u nezaboravan glazbeni spektakl.

Dva dana, dva potpuno različita glazbena svijeta, jedna pozornica i tisuće posjetitelja – upravo takav koncertni vikend potvrđuje zašto je Diamond već godinama nezaobilazna destinacija svih koji ljeto žele provesti uz najveća regionalna glazbena imena, vrhunsku produkciju i atmosferu koja se pamti dugo nakon posljednje pjesme.

Očekuje se veliki interes publike iz cijele Hrvatske, Slovenije i susjednih zemalja, stoga organizatori pozivaju sve posjetitelje da svoje ulaznice osiguraju na vrijeme putem sustava Entrio i ovlaštenih prodajnih mjesta.

Foto: Press

Ljeto u Diamond Clubu powered by Mint nastavlja se i nakon ovog koncertnog vikenda. Publiku tijekom sezone očekuju nastupi Jakova Jozinovića, Jelene Rozge, Senidah, Relje, Željka Joksimovića, Sergeja Četkovića, Jale Brata & Bube Corellija te brojnih drugih regionalnih glazbenih zvijezda.