SVE SE POSLOŽILO

Franka Batelić ne skida osmijeh s lica, a za to ima čak nekoliko dobrih razloga

Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Naša glazbenica Franka Batelić pokazala je kako joj je izgledao posljednji tjedan te koji su trenutci izazvali njezinu veliku sreću

7.4.2026.
Naša poznata glazbenica Franka Batelić pružila je svojim pratiteljima topao i osoban uvid u svoj život, sažimajući jedan, kako ga je sama nazvala, "divan tjedan" u nizu fotografija na Instagramu. 

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Dolaskom proljeća sve se budi i sve je nekako ljepše i šarenije pa je tako i 33-godišnjakinju navelo da podijeli nekoliko fotografija naizgled nepovezanih trenutaka obiteljske idile, blagdanskog opuštanja i intenzivnih priprema za nove profesionalne izazove.

Objava započinje prizorima koji odišu mirom i obiteljskom srećom.

Galeriju fotografija otvara Batelić u zagrljaju sa svojim psom Oskarom, pasmine Shiba Inu, koji je odavno postao miljenik njezinih obožavatelja, što potvrđuje i jedan od komentara: "Lijepi pozdrav Oskiju". Odmah potom, Franka nas uvodi u blagdansku atmosferu slikom uskrsnih jaja ukrašenih dječjim crtežima.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idila se nastavlja kroz kadrove slikovitog primorskog mjesta. Iako lokacija nije izričito navedena, poznavatelji Jadrana brzo su uočili registracijske oznake "CS" na brodicama usidrenim u luci, što nedvojbeno ukazuje na otok Cres. Na fotografijama vidimo Franku sa suprugom Vedranom Ćorlukom, našim bivšim nogometnim reprezentativcem, i s njihovom djecom, 5-godišnjim sinom Viktorom i 3-godišnjom kćeri Gretom, kako uživaju u šetnji uz more. 

Ipak, tjedan za Franku nije bio samo odmor.

Druga polovica objave otkriva potpuno drugačiju stranu njezine svakodnevice, onu profesionalnu. Kroz seriju fotografija iz plesnog studija i s kazališne pozornice, Batelić je pokazala da je u punom pogonu: vidimo je u plesnoj dvorani s ogledalima, okruženu plesačima, gdje uvježbava koreografije, kao i u garderobi pod jakom scenskom šminkom, spremnu za nastup u predstavi "Six".

