Subotnje finale Eurosonga 2024. je pred vratima a sve možete pratiti i na našem portalu Net.hr.

Kako naši susjedi stoje na kladionicama na dan finala?

11.22 - Italiju na Eurosongu predstavlja Angelina Mango s pjesmom "La noia", a trenutno su joj, prema kladionicama, šanse za pobjedu 2% i nalazi se na osmom mjestu. OVDJE možete pogledati kako stoje Srbija i Slovenija.

Eurosong uveo novo-staro pravilo za glasanje

10.22 - Europska radiodifuzna unija kao organizator Eurosonga napravila je neke izmjene u načinu glasanja, te su naveli kako će "veliko finale učiniti još uzbudljivijim". Naime, prvi put nakon 13 godina glasanje u finalu bit će otvoreno netom prije izvedbe prvog finalista, što znači da je produženo vrijeme glasanja. Dakle, glasanje će se otvoriti neposredno prije izvođenja prve pjesme, a zatvorit će se, prema procjeni, između 25 i 40 minuta nakon što se izvede zadnja pjesma, piše na službenim stranicama.

ZET oduševio Zagrepčane, imaju samo jednu poruku: 'MEOW'

9.58 - Zagrepčani su se jutros ugodno iznenadili čekajući tramvaje. Kako nam javlja čitateljica na svim pokazivačima vremena dolaska tramvaja ZET je ispisao natpis "RIM TIM TAGI DIM". Natpis je ispisan u znak podrške našem predstavniku na Euroviziji, Baby Lasagni uoči finala. Više o tome čitajte OVDJE.

Jacques Houdek vjeruje u pobjedu Baby Lasagne

9.56 - "Često zna biti kuhinje. Žiri se može uplesti, ali i publika, po kojoj je naš Lasagna prvi favorit, ali nešto se preokrene u zadnji čas. Sve je moguće, ali, evo, ja se odmah javljam da kupujem dvije ulaznice za Eurosong u Hrvatskoj. I to obje za mene", našalio se Houdek. Što je još rekao pročitajte OVDJE.

Velike sigurnosne mjere u Švedskoj!

9.50 - Glazbeno natjecanje, koje se uvijek predstavljalo kao nepolitičko, odvija se u pozadini razorne izraelske vojne kampanje u Gazi, koju je pokrenuo Hamasov smrtonosni napad 7. listopada na Izrael. Više čitajte OVDJE.

Irska predstavnica: 'Plakali smo kad smo saznali da Izrael ide u finale...'

8.51 - Irska eurovizijska predstavnica, Bambie Thug, pozvala je Europsku radiodifuznu uniju (EBU) da "stekne malo savjesti" i "humanosti", dok se šefovi natjecanja bore da politiku udalje od pozornice na ovogodišnjem natjecanju, piše Sky News. Sve o ovoj temi čitajte OVDJE.

Kako stojimo na kladionicama?

8.22 - Što na jutro Eurosonga kažu kladionice? I dalje smo na vrhu, ali stanje se dosta promijenilo na televotingu. Više čitajte OVDJE.

Anketa: Tko zaslužuje pobjedu?

7.57 - U nastavku donosimo sve pjesme koje su u finalu, a glasati možete u nastavku:

Tko je Eden Golan, predstavnica Izraela?

7.26 - Izraelska predstavnica Eden Golan (20) nastupala je u drugoj polufinalnoj večeri Eurosonga s baladom 'Hurricane'. Prije nije slovila za favorita, no nastupom je došlo do neočekivanog obrata i pjevačica se popela na drugo mjesto na kladionicama.

Sve o trenutno najvećoj senzaciji Eurosonga čitajte OVDJE.

Tko su finalisti?

Osim Baby Lasagne, u finalu će nastupiti još 25 zemalja. Među njima su, naravno, članice "Velike petorke" koje imaju izravan plasman u finale: Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Italija i Španjolska. Ove godine fanovi su ih prvi put imali priliku čuti u polufinalnim večerima, za razliku od prijašnjih natjecanja kada smo njihove nastupe vidjeli tek u finalu.

Osim njih, u finalu su i Latvija, Austrija, Nizozemska, Norveška, Izrael, Grčka, Estonija, Švicarska, Gruzija i Armenija iz druge te, uz Baby Lasagnu, Srbija, Portugal, Slovenija, Ukrajina, Litva, Finska, Cipar, Irska i Luksemburg iz prve polufinalne večeri.

Ovo su svi natjecatelji po redoslijedu nastupanja u finalu:

1. Švedska

Marcus & Martinus - "Unforgettable"

2. Ukrajina

alyona alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria"

3. Njemačka

Isaak - "Always on the Run"

3. Luksemburg

Tali - "Fighter"

5. Nizozemska

Joost Klein - "Europapa"

6. Izrael

Eden Golan - "Hurricane"

7. Litva

Silvester Belt - "Luktelk"

8. Španjolska

Nebulossa - "Zorra"

9. Estonija

5miinust & Puuluup - "(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"

10. Irska

Bambie Thug - "Doomsday Blue"

11. Latvija

Dons - "Hollow"

12. Grčka

Marina Satti - "Zari"

13. Ujedinjeno Kraljevstvo

Olly Alexander - "Dizzy"

14. Norveška

Gåte - "Ulveham"

15. Italija

Angelina Mango - "La noia"

16. Srbija

Teya Dora - "Ramonda"

17. Finska

Windows95man - "No Rules!"

18. Portugal

Iolanda - "Grito"

19. Armenija

Ladaniva - "Jako"

20. Cipar

Silia Kapsis - "Liar"

21. Švicarska

Nemo - "The Code"

22. Slovenija

Raiven - "Veronika"

23. Hrvatska

Baby Lasagna - "Rim Tim Tagi Dim"

24. Gruzija

Nutsa Buzaladze - "Firefighter"

25. Francuska

Slimane - "Mon amour"

26. Austrija

Kaleen - "We Will Rave​"

