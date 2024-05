Baby Lasagna je hrvatski predstavnik na Eurosongu 2024. koji je s pjesmom 'Rim Tim Tagi Dim' prvi na eurovizijskim kladionicama kao mogući pobjednik, a ipak se postavlja pitanje, hoće li mu švicarski predstavnik Nemo oduzeti pobjedu?

Nema koji koristi zamjenice oni/oni/njihovi, pobjeda na Euroviziji bi učinila prvim nebinarnim natjecateljem koji je kući odnio nagradu, stakleni trofej u obliku mikrofona. Švicarsku na Eurosongu predstavlja s pjesmom "The Code", a kaže da u njegovoj zemlji postoji sve više razumijevanja i svijesti o nebinarnosti, piše App News.

'Znači mi cijeli svijet...'

"Ljudi počinju sve više shvaćati i to mi razumijevanje znači cijeli svijet. Sama mogućnost predstavljanja ove zajednice na Euroviziji je nevjerojatna i jako mi je drago što ove godine nisam ni jedinI. To je čak i bolje jer se čini kao da je to potrebno", rekao je Nemo i dodao:

"Znajući da im se sviđa pjesma u kojoj pronalaženja sebe i nebinarnosti i da ih je dirnula… stvarno je prekrasno", priznao je Nemo.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL Nemo - predstavnik Švicarske

Pa, tko je zapravo Nemo koji je za petama Lasagni?

Švicarac Nemo (25) je reper, pjevač i glazbenik, a svira violinu, klavir i bubnjeve. Izdao je tri EP-a. Eurovoix navodi da je švicarski predstavnik Nemo bio u showu "The Masked Singer", gdje je završio na petom mjestu.

Do nedavno je bio prvi na mjestu kao mogući pobjednik na Eurosongu, a iako ga je Baby Lasagna prešišao te sada drži zavidan postotak na eurovizijskim kladionicama, Nemo je otkrio što misli o hrvatskom predstavniku.

Foto: Screenshot

Za Baby Lasagnu rekao je kako je vrlo inspirativan i da mu je od početka njegova pjesma jedna od najboljih.

"I uvijek je bio u mojih prvih pet, iako se mojih prvih pet stalno mijenja, ona je uvijek među njima. I mislim da ovu pjesmu čini posebnom to što je vrlo zabavna, ali i što u njoj ima puno istine. Shvaćam značenje pjesme, vrlo je autentična i istinita. Sviđa mi se."

Podsjetimo, večeras u 21 sat počinje druga polufinalna večerEurosonga 2024. Nastupit će: Albanija, Armenija, Austrija, Češka, Danska, Grčka, Malta, Švicarska, Belgija, Estonija, Gruzija, Izrael, Latvija, Nizozemska, Norveška te San Marino.

Drugu polufinalnu večer Eurosonga 2024. pratite uživo na Net.hr-u!

