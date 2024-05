Izraelska predstavnica Eden Golan (20) nastupala je u drugoj polufinalnoj večeri Eurosonga s baladom 'Hurricane'. Prije nije slovila za favorita, no nastupom je došlo do neočekivanog obrata i pjevačica se popela na drugo mjesto na kladionicama.

Foto: Instagram

Trenutno je najveća senzacija drugog polufinala, no prije njene izvedbe vodili su se burni prosvjedi na ulicama Malmöa te je sudjelovanje Izraela izazvalo lavinu kritika na društvenim mrežama.

Unatoč nezadovoljstvu mnogih, pjevačica je uzbuđena radi plasiranja u finale.

"Tolika je čast biti ovdje, na pozornici, nastupati i pokazati naš glas. Doći do finala je ludo i zahvalna sam na svima koji su glasali i podržali me", istaknula je na presskonferenciji nakon nastupa.

Drugi put na Eurosongu

Rusko - izraelska pjevačica karijeru je započela sudjelovanjem na ruskom izboru za dječji Eurosong 2015. godine. Kao dijete preselila je u Moskvu s roditeljima, a početkom ruske invazije vratila se u Izrael.

Povratkom u rodnu zemlju sudjelovala je u TV seriji misteriozne glazbene igre, no ispala je u prvom krugu. Dosad je izdala nekoliko singlova, 'Ghost Town', 'Taxi', 'Let Me Blow Ya Mind' i 'Dopamine', a pjesmom 'Hurricane' predstavlja svoju zemlju na Eurosongu.

Gotovo diskvalificirana

Golan je prvotno za natjecanje prijavila pjesmu 'October Rain' za koju se smatra da govori o napadima Hamasa. Tada je EBU zaprijetio da će diskvalificirati Izrael ako se ne promijene stihovi pjesme.

"Nema više zraka za disanje" i "Svi su bili dobra djeca, svi do jednog", riječi su pjesme.

"Bila sam pomalo šokirana kada Europska radiodifuzna unija nije odobrila pjesmu. Ne mislim da je prva verzija bila politička", rekla je Golan.

Zatim je prijavljena zamjenska pjesma 'Dance Forever', ali i nju su zabranili jer je previše aludirala na tragediju festivala Nova.

Singlu 'Hurricane' EBU je dao zeleno svjetlo, ali pjevačica tvrdi da romantična balada djeluje na više razina i da je pjesma otvorena za tumačenje.

Dobila prijetnje smrću

Na drugoj generalnoj probi prije polufinala pjevačicu su izviždali, a mogli su se čuti i uzvici "Sloboda Palestini". Zbog sudjelovanja Izraelke na ulicama Malmöa bile su tisuće propalestinskih prosvjednika, a demonstracije se planiraju i za subotu.

Foto: PIXSELL

Golan je rečeno da ne napušta hotelsku sobu osim za nastupe i službena eurovizijska događanja zbog prijetnji smrću. Na presskonferenciji novinar ju je upitao smatra li da donosi rizik i opasnost na natjecanje, što je pjevačica opovrgnula.

"Mislim da je sigurno za sve i ne bismo bili ovdje da nije", odgovorila je Golan.

Odgođen odlazak u vojsku

Obaveza svih muškaraca i žena u Izraelu je uključenje u vojne obrambene snage, no pjevačica je odlaskom u Švedsku odgodila svoj vojni rok. U vojsci se želi baviti glazbom i planira ići na audicije za vojni orkestar.

"Osjećam se počašćenom što imam priliku biti glas svoje zemlje", istaknula je pjevačica.

Podsjetimo, Izrael je donedavno bio na osmom mjestu na kladionicama , ali pjevačica je posljednjim nastupom uspjela postati najveća konkurencija Baby Lasagni. Iako nisu objavljeni službeni podaci glasanja, smatra se da je izraelska predstavnica dobila čak 39 posto glasova.

POGLEDAJTE VIDEO: Veliki prosvjed protiv Izraela na Eurosongu, stigla i Greta Thunberg