Večeras će se održati veliko finale Eurosonga 2024. u kojem će se za pobjedu boriti 26 predstavnika, a među njima je i naš Baby Lasagna koji je sa svojom pjesmom "Rim Tim Tagi Dim" postao favorit diljem Europe. Među njima je i naš pjevač Jacques Houdek koji je uvjeren u njegovu pobjedu.

"Jako navijam za Baby Lasagnu i vjerujem da će pobijediti", rekao je Jacques za 24 sata.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Lasagna je postao velika atrakcija, a broj obožavatelja sve je veći.

"Ma odličan je, a i sve ovo što se događa zadnjih dana daje nam nadu da ćemo napokon opet na tron", dodao je Jacques.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako se situacija može okrenuti?

Houdek se dvaput natjecao na Eurosongu. Prvi put 2017., kada se natjecao u Kijevu s pjesmom "My Friend" te zauzeo 13. mjesto, a dvije godine kasnije odnio je pobjedu na Dori s pjesmom "The Dream", no nije se uspio plasirati u finale.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Iz iskustva je otkrio što bi se moglo dogoditi da se stanje promjeni, a Lasagna ne uspije pobijediti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Često zna biti kuhinje. Žiri se može uplesti, ali i publika, po kojoj je naš Lasagna prvi favorit, ali nešto se preokrene u zadnji čas. Sve je moguće, ali, evo, ja se odmah javljam da kupujem dvije ulaznice za Eurosong u Hrvatskoj. I to obje za mene", našalio se Houdek.

Prokomentirao to što je Marko bio zamjena Zsa Zsi

Marko inače nije trebao nastupati na Dori, već je bio rezerva našoj pjevačici Zsa Zsi. No, kolo sreće se okrenulo i pjevačica je otkazala pa ju je on zamijenio. Jacques otkriva koji bi razlog mogao biti što su Lasagnu stavili kao rezervu, a ne kao kandidata.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"A čujte, ima tu svega. Zna biti i politike, svjesni ste toga, ali i puno drugih stvari. Možda procijene da Hrvatska ne može organizirati takvo natjecanje. Vjerujte, ima tu svega, nije to samo obično glazbeno natjecanje.

Foto: Pixsell Zsa Zsa

Svaka čast žiriju za Doru. Da imaju obraza i morala nikad se više ne bi prijavili za tako nešto. Da oni nisu to prepoznali, da je Baby Lasagna bio tek prva rezerva? No dobro, to vam je ovdje tako, možda je to sudbina, da bude baš takva filmska priča. Svašta se u našoj glazbi događa, ima zaista tu svega ", otkrio je Houdek.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mnoge je vjerojatno zbunilo to što Lasagna pjeva tek 23. po redu, a Houdek otkriva važnost u tome.

"To je jako važno. Pa nije isto ako pjevate na početku ili pred kraj natjecanja, a zapravo pred početak glasovanja", rekao je Houdek.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Baby Lasagna dobio najveće ovacije na prvoj probi Eurosonga