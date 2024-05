Večeras je veliko finale Eurosonga 2024., na kojem će se natjecati 25 zemalja, a među njima je i hrvatski predstavnik Baby Lasagna, koji će nastupati sa svojim hitom "Rim Tim Tagi Dim". Prvobitno je trebao nastupati 23. po redu, ali nakon što je odlučeno da je Nizozemac Joost Klein diskvalificiran, nastupat će 22.

Porazgovarali smo s numerologinjom Anđelkom Subašić prije nego je stigla ta vijest o Nizozemskoj, i što broj 23 predviđa večeras Baby Lasagni.

Otkrila je kako će Lasagna sigurno pobijediti od publike, no nastat će zbrka sa žirijem.

"Bit će žestoko, dramatično, samouvjereno s jednim ekscentričnim detaljem. Publika je još u euforiji s njegovim nastupom. Neki od žirija iznenađuje i malo unosi zbrku i čuđenje. Pobjeda neće biti iznenađenje, već očekivana osoba", otkrila je Subašić za Net.hr te prema astrološkom poretku, predstavnik koji bi se mogao pronaći na drugom mjestu je nebinarna osoba.

Što se krije iza njegovog datuma rođenja?

Marko je veliki favorit publike, što dokazuju i kladionice, na kojima s 42 posto debelo vodi, a to nam je otkrila i naša numerologinja, koja je otkrila da se iza njegovog datuma rođenja krije veliki uspjeh. No, također povezan je i s brojem 23.

"Broj 5 (2+3) idealan je za komunikaciju s publikom i obožavateljima. To je najvažnije u nastupu. Marko je rođen 5. srpnja i taj broj koincidira. Rođen je u znaku Raka, a danas i sutra je Mjesec u Raku. On je trenutno miljenik do neba", otkrila je Anđelka za Net.hr.

