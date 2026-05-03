Domaći DJ koji je nastupio na Coachelli o honorarima, zabranjenim supstancama i svjetskim facama

Ovogodišnji glazbeni festival Coachella privukao je veliku pozornost nastupom mega glazbene zvijezde Justina Biebera, no Hrvatima će posebno zanimljiva biti činjenica da su tamo nastupila i dva hrvatska DJ-a, DJ SAN PACHO i DJ MATRODA.

Patrik Škalec, inače talentirani glazbeni umjetnik iz Samobora koji nastupa pod umjetničkim imenom DJ SAN PACHO, za Net.hr otkrio je kako iz perspektive DJ-a izgleda jedan od najvećih glazbenih festivala: kako se ponašaju ostali izvođači i kakva je zapravo festivalska publika koju mnogi doživljavaju "raskalašenom".

Nedavno ste nastupili na Coachelli uz kolegu Matrodu. Možete li nam ispričati kako je izgledao taj nastup pred tisućama ljudi?

Definitivno jedno posebno iskustvo i veliki korak u karijeri. I Matija i ja već smo navikli na festivale i velike mase ljudi, ali Coachella je ipak druga dimenzija. U isto vrijeme na drugim pozornicama nastupaju globalne megazvijezde, u našem slučaju Justin Bieber. Privući publiku na naš stage u takvom okruženju bio je izazov, ali reakcije su bile odlične i energija je bila na visokoj razini tako da mislim da smo dobro prošli.

Kako uopće izgleda proces pripreme za takav veliki projekt?

Da bar imam neku cool priču kako smo se mi spremali u velikom studiju godinama za ovo, ali iskreno oboje smo već indirektno godinama spremni i uigrani u ovaj cijeli proces. Spremili smo što više originalne glazbe i premijerno je puštali na festivalu. Naš kreativni proces je jako ležeran, nađemo se skupa u Los Angelesu, igramo Fifu i radimo glazbu po cijele dane, to je u suštini to.

Kako je došlo do toga da se nađete na lineupu takvog velikog svjetskog festivala?

Imali smo ideju već mjesecima, ako ne i godinama da lansiramo nešto zajedničko s obzirom da smo praktički u istom svijetu skupa. Počeli smo raditi na tom projektu prošle godine "iza kulisa" i došla nam je mogućnost nastupa na Coachelli i mislim da je to jednostavno bio "no brainer" da napravimo premijeru na najprestižnijem festivalu na svijetu.

Ovogodišnji lineup imao je pregršt poznatih imena. Jeste li uspjeli upoznati i druge izvođače?

Većinom smo se družili s ljudima iz elektronske scene, ali nismo imali previše doticaja sa ostalim imenima. Oni jednostavno imaju malo ekskluzivniji tretman sa posebnim backstageom, trailerom, itd. Ali, osim njih, vidjeli smo razna poznata imena u publici, od velikih sportaša do ostalih poznatih ličnosti.

Festival poput Coachelle poznat je i po visokim cijenama ulaznica. Mislite li da to utječe i na tip publike koji posjećuje festival?

Cijene su zapravo u rangu s drugim velikim američkim festivalima poput EDC-a, Ultre ili Lollapalooze, tako da bih rekao da je cijena skroz normalna. To samo naši vole dramatizirati i iz muhe radit slona.Tip publike je definitivno drugačiji od ostalih festivala jer mislim da je jednostavno izmješana publika iz EDM svijeta, pop svijeta i ostalih žanrova. Ipak, svakako mogu potvrditi da su na Coachelli najbolji outfiti i stajlinzi od bilokojeg drugog festivala kojem sam prisustvovao.

Foto: 2NIGHT GLOBAL

Publika na takvim festivalima poznata je i po korištenju opijata i devijantom ponašanju. Kakav je vaš doživljaj: je li publika "raskalašenija" od naše i jeste li imali kakvu nemoralnu ponudu?

Takvih stvari ima na gotovo svakom festivalu ili klupskom događaju, bez obzira na žanr (da, i country glazba). Osobno ne konzumiram ništa od toga, ali zanimljivo je koliko se u našoj regiji stigmatizira jedna stvar, dok se druga, poput alkohola, često normalizira. Iz vlastitog iskustva, više neugodnih situacija doživio sam s pijanim ljudima nego s drugima.

Naravno, EDM svijet to malo više ne skriva, ali sudeći po klupskim izlascima u Zagrebu, toga svega ima i na narodnjačkim mjestima. Što ste tiče publike, definitivno više vole partijati i plesati. Super je vidjeti takvu energiju jer to direktno utječe i na naš nastup onda jer nitko ne želi nastupati pred "mrtvim puhalima". Imao sam naravno svakave ponude, ali odrasao sam čovjek i imam svoje ja, tako da mi nije problem to odbiti.

Jesu li honorari na takvim festivalima znatno veći od uobičajenih?

Sve ovisi od festivala do festivala tako da nemam konkretan odgovor. Ponekad klupski nastup može platiti više. Sve ovisi koliku publiku kao izvođač ti privodiš festivalu. Ako sam ja na svoj solo nastup dovukao 2.000 ljudi, to naravno diže festivalsku cijenu u toj regiji.

Možete li uopće usporediti domaću i stranu DJ scenu?

U inozemstvu publika pokazuje veću angažiranost - prate setove, aktivni su na društvenim mrežama i zanimaju se za neobjavljenu glazbu. To daje dodatnu motivaciju. Kod nas situacija još uvijek nije na toj razini, iako potencijala svakako ima. Volio bih vidjeti razvijeniju i aktivniju scenu jer kvalitete ne nedostaje. Mislim da se tu može napisati cijela teza zašto je to tako, ali to ću prepustiti nekom drugom.

Koji domaći DJ-evi su vama omiljeni?

Malo sam ispao iz toka sa našom scenom, budući da neko vrijeme živim u Americi. Nažalost, ne padaju mi na pamet pojedina imena iz glave, ali mislim da imamo jako kvalitetnih house i techno DJ-eva. Organizacije tipa BSH, dobar house i future scope uvijek stave neko cool lokalno ime na lineup, tako da se nadam da će nastaviti sa svojim radom pa se sretnemo negdje na inozemnom stageu.

POGLEDAJTE VIDEO: Kada će nam prosječna plaća biti 2000 eura? 'Ako radiš kao BiH, ne možeš imati plaću kao Švicarska'