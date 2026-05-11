Nakon duljeg medijskog izbivanja: Dino Bubičić ponovno pred kamerama, imamo detalje

Nika Komadina pjevačica je koja svoju glazbenu karijeru shvaća itekako ozbiljno pa za suradnike bira najbolje autore, tekstopisce, režisere i sve druge profesionalce koji su ključni za stvaranje njene lijepe glazbene priče, a mnogi su primijetili da su njeni videospotovi razinu iznad većine onoga što se kod nas snima jer je svaki detalj pomno razrađen, sve vrvi fenomenalnim kadrovima i atraktivnom scenografijom.

Tako je i za svoj najnoviji singl “Gubiš me” snimila pravi “jamesbondovski” spot u kojemu lete privatni avioni, vadi se oružje, gube se milijuni na kocki... a glavnu mušku ulogu Nika je dodijelila najpoznatijem Misteru Hrvatske, zgodnom Dinu Bubičiću koji je samo zbog nje nakon dugo vremena izašao pred oči javnosti.

“Dinu i mene veže zanimljivo poznanstvo, sad već mogu reći i prijateljstvo. Upoznali smo se u teretani gdje oboje treniramo, slučajni razgovor pored trake za trčanje otkrio je da imamo mnoge zajedničke teme pa smo se sve češće upuštali u priču, o najrazličitijim stvarima, a kada je otkrio da sam stomatolog, počeo je dolaziti u moju ordinaciju te ga moram pohvaliti kao discipliniranog pacijenta koji vodi brigu o svom dentalnom zdravlju. Kada sam razmišljala tko bi mogao glumiti u mom novom spotu, Dino mi je odmah pao na pamet, ali sam mislila da će me odbiti s obzirom na to da se povukao iz javnosti. Uz malo šarma i prijetnje zubarskom brusilicom, srećom je pristao hahahaa”, kaže simpatična i uvijek za šalu raspoložena Nika koja, kada nije za mikrofonom ili u studiju, radi kao stomatolog u obiteljskoj ordinaciji u Rijeci.

Uspješno je završila master iz oralne kirurgije i implantologije u Austriji, a pjevanje je odmalena njena velika ljubav u koju je odlučila uložiti sve svoje vrijeme i zarađeni novac.

Za scenu letenja u novom spotu Nika je savladala strah od visine te otkrila da se toliko uživjela u ulogu da uopće nije razmišljala o rizicima, već se jednostavno prepustila uputama režisera Sergija Cinghialea i shvatila da je za dobru scenu spremna riskirati. Smatra da je dobar spot koji će publiku zaintrigirati jako važan element koji pjesmi daje dodatnu vrijednost, a “Gubiš me” ju je očarala tekstom, senzualnošću i zaraznim ritmom za koji kaže da “liječi slomljena srca”.

Djelo je provjerenih autora nekih od najvećih regionalnih hitova Dragana Brajovića i Dejana Kostića s kojima se druži i izvan studija te tada ne nedostaje pjesme i veselja, a već planiraju i rad na novim pjesmama čemu se Nika jako veseli.

Poseban izazov za Niku je i odlazak u New York gdje će boraviti veći dio nadolazećeg ljeta s obzirom na to da je primljena na akademiju American Academy of Dramatic Arts gdje će usavršavati svoj izvođački talent.