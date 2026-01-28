Bugarski pjevač Azis, Hrvatskoj poznat po hitu sa Severinom, uplovio u bračnu luku s partnerom

Jedan od najprepoznatljivijih i najkontroverznijih pjevača na Balkanu, bugarska pop-folk zvijezda Azis (47), hrvatskoj publici najpoznatiji po regionalnom mega-hitu "Fališ mi" koji je snimio sa Severinom, ponovno je dospio u središte pozornosti, no ovoga puta iz najljepšeg mogućeg razloga. Svjetski poznati pjevač, pravim imenom Vasil Trojanov Bojanov, iznenadio je svojih gotovo pola milijuna pratitelja na Instagramu objavivši da se vjenčao u Sjedinjenim Američkim Državama.

Jednostavna objava s velikom porukom

U prvom planu su dvije isprepletene muške ruke koje ponosno nose identično vjenčano prstenje modernog dizajna. U pozadini fotografije, kroz prozor, vijori se američka zastava, simbolizirajući mjesto gdje je par izrekao sudbonosno "da". Uz američku, nazire se i zastava koja podsjeća na onu američke savezne države Floride, što daje naslutiti gdje se ceremonija održala.

Poruka uz fotografiju bila je kratka, ali snažna: "Upravo vjenčani. Hvala ti, Ameriko". Ova objava označava važan trenutak za pjevača koji je desetljećima otvoreno govorio o svojoj seksualnosti i bio pionir u borbi za LGBTQ+ prava u regiji. Brak u SAD-u, gdje su istospolni brakovi legalni, za njega predstavlja ne samo osobnu sreću, već i snažnu simboličku poruku slobode i ljubavi.

Tko je tajanstveni suprugi?

Iako je Azis odlučio zadržati identitet svog supruga privatnim, u medijima se već neko vrijeme nagađa da je riječ o liječniku. Pjevač je i sam potaknuo te glasine kada je ranije objavio fotografiju s partnerom ispred jedne klinike, na kojoj je njegov odabranik nosio medicinsku uniformu. Zanimljivo je da je objava o vjenčanju izazvala i nevjericu kod dijela publike, do te mjere da su se pojavile bizarne teorije kako je fotografija supruga "generirana umjetnom inteligencijom". Azis je na te glasine odgovorio u svom stilu, objavivši video u kojem je snimio supruga u njihovom domu kako bi dokazao da je stvaran.

Pjevač, koji je prošao nevjerojatnu vizualnu transformaciju od androginog i feminiziranog izgleda do mišićave i tetovirane figure s bradom, sada svjedoči najljepšem periodu u životu.

