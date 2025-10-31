MEĐUNARODNA SURADNJA /

Bliži se nesvakidašnji spektakl u Lisinskom: Dolaze najveće zvijezde flamenca

Foto: Filip Kovačević

Ovaj koncertni program nije samo glazbeni događaj – on je posveta jednom od najvećih španjolskih pjesnika i svima koji su svojim stvaralaštvom i predanošću utabali put flamencu

31.10.2025.
11:53
Hot.hr
Filip Kovačević
Uoči Svjetskog dana flamenca u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog publika će imati priliku doživjeti bogat program kakav se rijetko viđa — jedinstveni spoj flamenca i tamburaške glazbe koji garantira sjajan provod. Na pozornici će se susresti španjolski temperament i hrvatska tradicija, a tim povodom će se najistaknutijoj predstavnici flamenca u Hrvatskoj, Nini Ćorić, pridružiti međunarodno priznato ime iz Madrida i jedna od najpoznatijih plesačica flamenca i danza española, Sara Martin.

Najavljeni su i gosti iznenađenja koji će dodatno obogatiti već odličan program. 

Inspiracija za ovaj projekt leži u starim španjolskim pjesmama koje je još 1931. godine na klaviru odsvirao i snimio Federico García Lorca s legendarnom pjevačicom i plesačicom La Argentinitom. Time su zajedno oživjeli bogatu tradiciju andaluzijske glazbe i sačuvali je od zaborava. 

Foto: Filip Kovačević

Ovaj koncertni program nije samo glazbeni događaj – on je posveta jednom od najvećih španjolskih pjesnika i svima koji su svojim stvaralaštvom i predanošću utabali put flamencu, koji danas ponosno nosi status UNESCO-ove svjetske nematerijalne kulturne baštine. Ulaznice su dostupne putem web stranice i na blagajnama KD Lisinski.

Foto: Filip Kovačević

Pokrovitelji projekta su Grad Zagreb i Veleposlanstvo Kraljevine Španjolske u Hrvatskoj.

