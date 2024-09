Banda Turizma na Svjetski dan turizma objavili album: Suradnje s poznatim glasovima, a budžet? Pršut!

Nakon hita "Nemoj ići u japankama na Biokovo", svježe okupljeni bend Banda Turizma objavio je svoj prvi album "Spašavanje turista u japankama na Biokovu" ni manje ni više, nego na Svjetski dan turizma.

Njihov stil nije baš uobičajen, zato ga opisuju kao dalmatian funk - kombinacija je to funka, ali i rocka. Kao što su nam i ranije ispričali, vole slušati svašta, od Dražena Zečića do Pantere, tako da je i svaka pjesma u svom "điru". Otvoreni su za nove kombinacije i žanrove. Pjevač Tonči kaže nam da su raspoloženi za nove aranžmane i novi zvuk.

Kako je ovaj album stigao u javnost baš na Svjetski dan turizma, tako smo Tončija pitali i jesu li članovi benda radili sezonski. Kroz smijeh nam govori da većina Bande Turizma iznajmljuje apartmane. Jesu li se sezonski bavili apartmanima ili možda još nečim drugim, Tonči je tu ostao tajanstven, ali svatko tko je poslušao nešto iz njihovog opusa mogao je vidjeti da članovi benda često prodaju kukuruz!

Iako oni jesu Banda Turizma, čini se da njihova turistička sezona nikada ne staje. "Mi sada počinjemo lagano raditi probe s bendom, pripremati svirke i nastupe za zimu i za, naravno, ljetu sezonu. Nadam se da će nas ljudi pozvati i da ćemo moći svirati i koncerte i festivale", objašnjava Tonči.

Jedna gospođa im prevela pjesmu na češki

Podsjetimo, za njihovu pjesmu "Nemoj ići u japankama na Biokovo", mnogi su tražili češke titlove jer, kažu - uglavnom su Česi ti koji se na naše vrhove penju u neadekvatnoj obući. Pitali smo Tončija imaju li oni svog čovjeka, svog Čeha koji se bavi prijevodom. "Dosta nam se ljudi javilo koji znaju češki jezik. Čak i jedna gospođa koja je prevela pjesmu 'Nemoj ići u japankama na Biokovo' na Facebooku, tako da imamo stvarno valjda najtočnije titlove što se tiče pjesama, ali nismo na svim pjesmama radili titlove", napominje Tonči.

Iako im pjesma kojom su se predstavili broji već više od 200 tisuća pregleda, nisu još tako popularni da ih ljudi zaustavljaju na cesti. "Mene čak nije prepoznala ni susjeda koja me vidjela na televiziji, a gleda me cijeli život", priča nam Tonči.

Iza njih su i dva spota, za prvi nisu imali baš nešto financija za utrošiti, pa su plaćali dalmatinskom valutom. "Za budžet je bio pršut, kukuruz i ovo malo što smo imali i što sam morao kupiti u dućanu, a drugi spot nam je financirala diskografska kuća, tako da nam je bilo lakše. Sljedeći ćemo probati s malo većim budžetom", kaže.

Prvi album Bande Turizma imao je i ozbiljne suradnje. Dečki su napravili takav preokret u žanrovskom smislu da su pjesmu "Pršute moj" otpjevali s Klapom Gabine, iako je Tonči napisao tekst, priznaje: "Ne znam dobro niti pjevati niti mi znamo pjevati višeglasje. Tako sam kontaktirao prijatelja Ivana Cinottija koji vodi tu klapu i ima svoj studio u Kaštelima. Poslao sam mu pjesmu, a on je raspisao aranžman i melodiju. Trebala nam je jedna takva prijelomna pjesma da odvojimo stil - doslovno da bude kao na ploči A i B strana". Zato su zvali upomoć Klapu Gabine.

Suradnja sa Sašom Antićem: 'Pojavio se kao mentor'

Još jedna od suradnji je i ona s Alessandrom Bonaserom, odnosno Sašom Antićem na pjesmi "Adio mare". "On je dobio moje demo snimke još prije snimanja albuma. Nisam znao hoće li on uopće gostovati, trebao mi je samo nekakav savjet i pomoć od njega da znam je li to uopće dobro i ičemu. Bio sam u dvojbi. Nisam bio siguran je li to što radimo zanimljivo i dobro. Kada je on dao zeleno svjetlo, onda smo se odvažili i krenuli snimati dalje", objašnjava Tonči.

Rekao nam je i zašto je na kraju Antić dobio svoj dio pjesme. "Baš nam je falio taj dio u pjesmi, neki ili vokal ili sample. Prvo je bio plan da bude sample od Olivera Dragojevića iz nekog intra, ali kako to inače ide s dozvolama, baš je dobro da smo zvali njega", kaže nam Tonči. O Antiću govori samo najljepše: "Pojavio se u toj pjesmi kao jedan mentor, pojavi se i ispriča svoju poeziju. To nam je jedna od dražih pjesama na albumu. Ova pjesma je odjava ljeta." Ipak, ova pjesma nije kraj i njihovog rada. "Mi se ne odjavljujemo, krećemo još jače! Bend je jako nabrijan. Svima se jako sviđa i želimo što više svirati, zezati se, raditi nove pjesme", kaže Tonči.

Na albumu su sudjelovale dame koje su svojim glasom upotpunile zvuk. Tonči da planiraju još ženskog pojačanja. "Pojačali smo sa ženskim pratećim vokalima! Plan je da nam se na nastupima pridruže Mia Maltar iz Etera i Tea Anzulović iz One Dreada. To je plan jer one znaju pjevati, za razliku od nas. Mi nešto malo nabrajamo, repamo, tako da će nam one dati vokalnu podršku. Mi nismo toliko sposobni, znamo svirati, ali pjevati baš i ne. Nastupi će biti u našem điru, sigurno će nas biti osam-devet na pozornici", govori nam Tonči, ali nije otkrio hoće li na pozornici biti pršuta i luftića te hoće li možda svi nositi japanke.

A kako se turistička sezona čini Bandi Turizma?

Ekipa iz Bande Turizma ljeto je preživjela na pršutu, siru, maslinama i velikim gužvama. "Stanje na plažama nije bolje. Grozno je i svi domaći ljudi traže skrivene plaže jer doslovno nemate gdje staviti ručnik. Ja ne znam tko uživa o tome, ali ja sigurno ne. Svatko od nas traži neku svoju malu plažu gdje se može sakriti i okupati normalno", zaključuje Tonči.

Ovo su pjesme koje su dio njihovog albuma prvijenca: Banda turizma, Nemoj ići u japankama na Biokovo, Jet Ski feat. One Dread, Beton feat Otpisanimator, SIK, Neki Reperi, Pršute moj feat Klapa Gabine, Galeb, Dalmatia Funk, Pivo Pizza Kukurica feat. Tihomir Pop Asanović i Adio Mare feat Alessandro Bonasera.

I, da stvarno ovaj tekst završimo u informativnom i turističkom duhu. Podsjetimo, početkom rujna predstavljeni su turistički rezultati za prvih osam mjeseci 2024. godine. Prema podacima sustava eVisitor, do 31. kolovoza u Hrvatskoj je zabilježeno 16,9 milijuna dolazaka i 89,4 milijuna noćenja, što je četiri posto više dolazaka i jedan posto više noćenja u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Ostvareno je i 265 tisuća dolazaka više u kolovozu, u odnosu na kolovoz 2023. godine.

