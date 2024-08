'Banda' koja podučava druge! Snimili himnu za sve koji japankama idu na Biokovo

"Nemoj ići u japankama na Biokovo", tako počinje pjesma koja bi mogla obrazovati generacije. Iako se tekst vjerojatno više odnosi na strance koji japanke, papuče i sandale obožavaju, svima je preporuka na Biokovo ići u prikladnoj obući.

Ovu važnu poruku slušateljima je poslala glazbena grupa Banda turizma. Novi je to bend koji se u lipnju predstavio na Instagramu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne zalazi u jame, rupe, špilje. Ne diraj biljke, životinje i gljive" još su neki od savjeta ovog benda.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Razgovarali smo s Tončijem, mladićem koji je za pjesmu radio i glazbu i tekst i aranžman. Tonči je na ovoj pjesmi odradio i producentski dio s poznatim producentom Srđanom Sekulovićem Skansijem. Uz to sve, Tonči je ovaj poučni hit i otpjevao. Kaže nam da je ideju dobio zbog jednog primjera spašavanja turista na Biokovu.

"Ideju sam dobio prošlo ljeto kada sam na RTL-u vidio kako HGSS traži stranog gosta na Biokovu. Sva sreća da su ga pronašli i da je sve prošlo u redu, no od tada se pitam, što njima to treba? Umjesto da uživaju na lijepim plažama, moru i hrani, oni odlaze na planinu potpuno nepripremljeni. Nakon toga sam odlučio napisati pjesmu 'Nemoj ići u japankama na Biokovo'. U tekstu pjesme govorim kako se pripremiti za takav pothvat, što se smije raditi i što ne. Iako pjesma ima zabavan karakter, ona nosi snažnu poruku", ističe Tonči.

Foto: Banda turizma/privatna arhiva

Snažnu poruku već su prepoznali mnogi slušatelji, a pjesma je u samo dva tjedna na YouTubeu preslušana 116 tisuća puta. "Obavezno staviti titlove na češki i poljski", "Trebalo bi napraviti promo jingle od ovoga i vrtjeti ga po češkim televizijama", komentiraju korisnici YouTubea ispod pjesme. Pitali smo ih i mi možemo li se nadati češkoj verziji pjesme, a Tonči nam kroz šalu kaže: "Nismo još razmišljali, ali naši pratitelji na društvenim mrežama govore da snimimo na češkom jeziku, a jedino češkog što znamo je 'cena bytu je 100 eur' (sa češkog: cijena stana je 100 eura)".

Foto: Banda turizma/privatna arhiva

Pjesma "Nemoj ići u japankama na Biokovo" najava je za album, "Spašavanje turista u japankama na Biokovu", koji, otkriva Tonči, stiže krajem rujna. "Izaći će ove jeseni na Svjetski dan turizma", ističe.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Banda turizma/privatna arhiva

A ako nekome ovaj funk nije 1/1 funk, ovi dečki htjeli su nešto svoje. "S obzirom na to da članovi kolektiva imaju različite glazbene utjecaje od Dražena Zečića, Tower of Powera do Pantere, Banda turizma je svoj zvuk definirala kao Dalmatian Funk", napominje Tonči.

Visoko su podignuli ljestvicu očekivanja ovim singlom, a za budućnost imaju još iznenađenja. Tematika je, naravno, turizam.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pitali smo i Hrvatsku gorsku službu spašavanja jesu li čuli ovu pjesmu, a njihov ćemo odgovor objaviti po primitku.

POGLEDAJTE VIDEO: Danijela Dvornik vjeruje da Dino ne bi bio klasični starac: 'Bio bi kao Mick Jagger'