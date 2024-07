Nestali turist na SUP-u, ali i par kojeg je bura na madracu na napuhavanje odnijela na otvoreno more - novi su to slučajevi zbog kojih su ponovno posla imale službe za pomoć i spašavanje na moru.

Što na sve kažu oni koji spašavaju i treba li naplatiti akcije onima koji su neodgovorni? RTL-ova reporterka Nikolina Radić o tome je razgovarala s članicom zadarskog HGSS-a Janom Mijailović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sudjelovali ste u puno akcija. Je li vam nekada došlo, kod onih neodgovornih, koji su u planinu ili na more krenuli neobučeni ili neopremljeni, da kažete - e ovome bi trebalo naplatili spašavanje?

Ne smijem vam reći sve naše komentare jer bismo ispali zločesti, ali naravno da nakon akcija koje su nepotrebne, gdje se ljudi nepotrebno dovode u opasnost, da vam dođe do toga. Možda bi ih tako osvijestili da to nije dobro i da se to može spriječiti. Srećom, takvih akcija nema puno. No, sve više je akcija koje se mogu spriječiti. Ne samo opremom, već i adekvatnim informacijama i time da na takva mjesta ne idu sami.

To često govorimo, ako ne poznajete teren - nađite nekoga tko ga poznaje, ne idite sami, nemojte raditi nešto samo zato što je to trenutno in. Morate biti svjesni svojih sposobnosti, ne smijete se precijeniti i podcijeniti prirodu. Posebno u zadnje vrijeme vidimo da je postala jako ekstremna i upozorava nas na sve ovo što mi njoj radimo pa nam vraća.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sve više akcija s težim ozljedama

Jeste li imali u zadnje vrijeme neki bizaran slučaj, gdje se netko odvažio na nešto što je premašilo njegove sposobnosti?

Ne bih sad nazvala baš bizarnih, tih je malo. Ali već nazivanje ovakvog vremena s temperaturama od +40 Celzijevih "lijepo vrijeme", pa se ljudi upute u šetnje bez zaštite, opreme, bez dovoljno vode, u nepravilnoj obući. Naš krš je jako tvrd teren i tko ga ne poznaje ili nije navikao na njega, lako se može naći u nezgodnoj situaciji.

Kako je vama krenula ova turistička sezona? Vidimo da je Lučkoj kapetaniji krenulo žestoko.

Ne bih htjela ureći sada da nam ne krene. Imamo akcija i sve više njih koje su s težim ozljedama. To je trend koji primjećujemo u zadnje vrijeme posebno u Paklenici gdje smo prije imali više akcija s lakšim ozljedama. Sad imamo manje akcija, ali su uglavnom teže ozljede kao što su lomovi. Tu ne govorim samo o penjačima nego i šetačima koji se pri padu se dočekaju na ruku ili sjednu sebi na nogu pa sami sebi slome ekstremitet.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zadnja teža ozljeda bila je na četvrtoj dužini Mosoraškog smjera negdje na 250 metara visine. Čovjek nema što nije polomio, od kralježnice, ruke, glave, čeljusti, odlično je prošao. Živ je i zdrav, ali primjećujemo tendenciju težih ozljeda. Od početka godine imali smo tek 15-ak akcija. One najčešće akcije, potrage, ove godine u Zadru još nismo imali, eventualno jednu-dvije.