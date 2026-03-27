Baby Lasagna odnio dva Porina: Bila je to večer puna emocija i iznenađenja

Ovog petka održana je svečana dodjela 33. Porina održana u splitskoj dvorani Gripe. Program je započeo crvenim tepihom, na kojem su se okupili nominirani glazbenici, autori i brojni uzvanici, nakon čega je uslijedila ceremonija dodjele najuglednije domaće glazbene nagrade.

Kroz večer su publiku vodili Zlata Muck Sušec i Ivan Vukušić, uz pratnju orkestra kojim je ravnao maestro Alan Bjelinski.

Prvi Porin večeri za najbolji pop album osvojio je Baby Lasagna za izdanje “DMNS & MOSQUITOES”, čiji je producent bio sam Marko Purišić. Nagradu su mu uručili Antonia Matković Šerić i Giuliano. U kategoriji rock albuma slavili su Dino Jelusić i suradnici s albumom “Apolitical Ecstasy”, dok su nagradu dodijelili Martina Validžić i Saša Antić.

Nagradu za životno djelo primio je violinist Goran Končar, a uručio mu ju je Nikša Bratoš. U kategoriji etno albuma pobijedili su Borna Šercar’s Jazziana Croatica uz LADO i Zagrebačku filharmoniju s albumom “Tales of Tradition”, a dobitnike su proglasili Barbara Kolar i Blaženko Boban.

Za najbolju suradnju nagrađeni su Baby Lasagna i Vojko V za pjesmu “Beskonačna osveta 2”, čime je Purišić osvojio svoj drugi Porin te večeri, a priznanje su mu predali Luna Pilić i Mijo Jurišić.

U jazz kategoriji nagradu je odnio Henry Radanović Quartet za album “Quiet Rising Star”, dok su kategoriju najavili komičari Tomislav Primorac i Ivica Lazaneo. Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta proglasio je Jakov Jozinović novim izvođačem godine, a nagradu su u njegovo ime preuzeli Matija Cvek i Miriam Cvek.

Najboljim albumom klasične glazbe proglašena je “Papandopulo: Hrvatska misa”, no izvođači i autori nisu bili prisutni na dodjeli koju su vodile Nela Šarić i Zorana Kačić Čatipović. Još jedno priznanje za životno djelo dobio je Krsto Juras.

Porin za najbolju mušku vokalnu izvedbu osvojio je Marko Tolja za pjesmu “Za kraj”, što mu je bio treći trijumf u toj kategoriji, a nagradu su mu uručili Luka Nižetić i Nives Ivanković. Posthumno je nagrađena i Gabi Novak za najbolju žensku vokalnu izvedbu pjesme “Nada” s albuma posvećenog Đorđe Novković.

