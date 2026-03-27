FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VRIJEDNO PRIZNANJE /

Baby Lasagna odnio dva Porina: Bila je to večer puna emocija i iznenađenja

×
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Svečana dodjela 33. Porina u splitskim Gripama okupila je najveća imena domaće glazbene scene i donijela večer ispunjenu nagradama, emocijama i iznenađenjima. Posebno se istaknuo Baby Lasagna, koji je obilježio večer s dva osvojena Porina i potvrdio svoj trenutačni uspjeh na sceni

27.3.2026.
22:25
Hot.hr
Ivana Ivanovic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Ovog petka održana je svečana dodjela 33. Porina održana u splitskoj dvorani Gripe. Program je započeo crvenim tepihom, na kojem su se okupili nominirani glazbenici, autori i brojni uzvanici, nakon čega je uslijedila ceremonija dodjele najuglednije domaće glazbene nagrade.

Kroz večer su publiku vodili Zlata Muck Sušec i Ivan Vukušić, uz pratnju orkestra kojim je ravnao maestro Alan Bjelinski.

Prvi Porin večeri za najbolji pop album osvojio je Baby Lasagna za izdanje “DMNS & MOSQUITOES”, čiji je producent bio sam Marko Purišić. Nagradu su mu uručili Antonia Matković Šerić i Giuliano. U kategoriji rock albuma slavili su Dino Jelusić i suradnici s albumom “Apolitical Ecstasy”, dok su nagradu dodijelili Martina Validžić i Saša Antić.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Nagradu za životno djelo primio je violinist Goran Končar, a uručio mu ju je Nikša Bratoš. U kategoriji etno albuma pobijedili su Borna Šercar’s Jazziana Croatica uz LADO i Zagrebačku filharmoniju s albumom “Tales of Tradition”, a dobitnike su proglasili Barbara Kolar i Blaženko Boban.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Za najbolju suradnju nagrađeni su Baby Lasagna i Vojko V za pjesmu “Beskonačna osveta 2”, čime je Purišić osvojio svoj drugi Porin te večeri, a priznanje su mu predali Luna Pilić i Mijo Jurišić.

U jazz kategoriji nagradu je odnio Henry Radanović Quartet za album “Quiet Rising Star”, dok su kategoriju najavili komičari Tomislav Primorac i Ivica Lazaneo. Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta proglasio je Jakov Jozinović novim izvođačem godine, a nagradu su u njegovo ime preuzeli Matija Cvek i Miriam Cvek.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Najboljim albumom klasične glazbe proglašena je “Papandopulo: Hrvatska misa”, no izvođači i autori nisu bili prisutni na dodjeli koju su vodile Nela Šarić i Zorana Kačić Čatipović. Još jedno priznanje za životno djelo dobio je Krsto Juras.

Porin za najbolju mušku vokalnu izvedbu osvojio je Marko Tolja za pjesmu “Za kraj”, što mu je bio treći trijumf u toj kategoriji, a nagradu su mu uručili Luka Nižetić i Nives Ivanković. Posthumno je nagrađena i Gabi Novak za najbolju žensku vokalnu izvedbu pjesme “Nada” s albuma posvećenog Đorđe Novković.

PorinDino JelusićBaby Lasagna
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike