FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
STIGLA PRINOVA /

Alen Hržica dobio treće dijete: Otkrio je spol i ime

Alen Hržica dobio treće dijete: Otkrio je spol i ime
×
Foto: Igor Soban/PIXSELL

Ispod objave odmah su se zaredale brojne čestitke i lijepe želje prijatelja i pratitelja

30.6.2026.
11:42
Hot.hr
Igor Soban/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Kantautor duhovne glazbe, Alan Hržica (47), podijelio je sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama sretnu vijest. On i njegova supruga Ricarda dobili su treće dijete, a glazbenik je otkrio da je u obitelj stigao još dječak, čije ime nosi posebno značenje.

Hržica je radost objavio putem svog Instagram profila, na kojem je u grafici ispisao emotivnu poruku koja je raznježila njegove brojne pratitelje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alan Hržica (@alanhrzica)

''Dao sam mu ime po njegovoj majci, mojoj voljenoj supruzi. Danas se rodio Ricardo Hržica, još jedna sinčina! Mogu samo reći: Bog je velik!", stoji u objavi poznatog glazbenika. Ovom lijepom gestom, Hržica je odao počast svojoj supruzi Ricardi, s kojom upravo ove godine slavi desetu godišnjicu braka. Par se, kako je poznato, upoznao na hodočašću u Međugorju, a njihova ljubavna priča okrunjena je brakom 2016. godine. Novorođeni Ricardo pridružio se starijoj braći, sedmogodišnjem Davidu i petogodišnjem Leonu. 

Ispod objave odmah su se zaredale brojne čestitke i lijepe želje prijatelja i pratitelja. "Čestitam od srca, Bog vas blagoslovio", "Neka ga dragi Bog blagoslovi i prati na svim putevima njegova života", samo su neke od poruka podrške i radosti koje su preplavile Hržičin profil.

Alen HržicaPrinovaSin
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike