Alen Hržica dobio treće dijete: Otkrio je spol i ime

Kantautor duhovne glazbe, Alan Hržica (47), podijelio je sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama sretnu vijest. On i njegova supruga Ricarda dobili su treće dijete, a glazbenik je otkrio da je u obitelj stigao još dječak, čije ime nosi posebno značenje.

Hržica je radost objavio putem svog Instagram profila, na kojem je u grafici ispisao emotivnu poruku koja je raznježila njegove brojne pratitelje.

''Dao sam mu ime po njegovoj majci, mojoj voljenoj supruzi. Danas se rodio Ricardo Hržica, još jedna sinčina! Mogu samo reći: Bog je velik!", stoji u objavi poznatog glazbenika. Ovom lijepom gestom, Hržica je odao počast svojoj supruzi Ricardi, s kojom upravo ove godine slavi desetu godišnjicu braka. Par se, kako je poznato, upoznao na hodočašću u Međugorju, a njihova ljubavna priča okrunjena je brakom 2016. godine. Novorođeni Ricardo pridružio se starijoj braći, sedmogodišnjem Davidu i petogodišnjem Leonu.

Ispod objave odmah su se zaredale brojne čestitke i lijepe želje prijatelja i pratitelja. "Čestitam od srca, Bog vas blagoslovio", "Neka ga dragi Bog blagoslovi i prati na svim putevima njegova života", samo su neke od poruka podrške i radosti koje su preplavile Hržičin profil.