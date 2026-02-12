Pitali smo Maju Šuput gdje će ona i Šime slaviti Valentinovo: Evo kako je reagirala

Jedna od najpoznatijih domaćih pjevačica Maja Šuput (46) i Šime Elez (27), javnosti poznatog kao 'Gospodin Savršeni' koji se proslavio u četvrtoj sezoni spomenutog showa, već mjesecima slove za jedan od najzanimljivijih hrvatskih showbizz parova o kojima se najviše govori i piše. Njihova veza od samog početka izazvala je velik interes javnosti.

Par je prošlog mjeseca uživao na zajedničkom putovanju na Baliju, a djeliće svog odmora rado su podijelili s pratiteljima na društvenim mrežama.

Fotografije s pješčanih plaža, u tropskom okruženju i luksuznoj atmosferi, pokazale su njihovu opuštenu, romantičnu stranu i još jednom potvrdile da koliko uživaju u svakom zajedničkom trenutku. Osmijesi, sunce i egzotični pejzaži savršeno su se uklopili u priču o jednom od trenutačno najpraćenijih domaćih parova.

Maja zadržava intimu za sebe

Uoči Valentinova, odlučili smo stoga pitati Maju kakve planove ona i Šime imaju za Dan zaljubljenih.

U telefonskom razgovoru Maja nije skrivala iznenađenje našim pitanjem te je uz osmijeh dala do znanja da neke stvari ipak želi zadržati samo za sebe.

"Baš ste smiješni. Pa ja stvarno ne znam što bih vam rekla. Nitko me nije nazvao da me ovo pita, ovako direktno kao vi. To su privatne, intimne stvari. Ja ću svoju intimu ovaj put ipak zadržati za sebe. Zaista vam ne mogu ništa reći,. Ponavljam, to su neke intimne stvari koje ću ovaj put stvarno zadržati za sebe", rekla nam je simpatična Maja.

I dok detalji o Valentinovu ostaju tajna, jedno je sigurno – Maja i Šime trenutno uživaju u svojoj ljubavnoj priči daleko od očiju javnosti, barem kada je riječ o najintimnijim planovima. A s obzirom na njihovu energiju i osmijehe koje redovito dijele s pratiteljima, romantike im zasigurno ne nedostaje.

