Frcaju iskre između Kristine i Franje: 'Ako se itko treba kome  ispričati, to je on meni'  

Franjo je nekoliko dana izbivao sa snimanja, druženja, zajedničke večere, i ceremonije odluka, jer je bio bolestan. Dok ga nije bilo, Irma i Marko su propitivali ideju zamijene partnera sa stručnjacima. Marko je priznao Kristini da bi se Irma i on rado zamijenili s njom i Franjom. Kristina je, prije bilo kakve reakcije, željela čuti Franjino mišljenje o svemu, pa ga je nazvala. I, čini se, tu su stvari krenule nizbrdo.

Žustra rasprava između Kristine i Franje: 'Ovime je ona pokazala tko je i što je'

“Nisam ništa napravio. To što je ponuđeno od trećih osoba, to nije moja krivnja”, priča Franjo kako mu smeta što je Kristina ljuta na njega, a on ne zna zašto. “Krajnje nepoštovanje mene. Ovime je ona pokazala tko je i što je. Mi smo završili razgovor tako da je ona meni poklopila slušalicu”, ispričao je Franjo. Kristina demantira da mu je poklopila slušalicu. Zamjera mu što nije jasno izrazio svoj stav oko ideje zamjene parova i što je nije podržao: “Ako se itko treba kome ispričati, to je on meni, što nije stao iza mene kao moj takozvani suprug i muškarac u kući.”

Svatko od njih ima svoju verziju priče, baš kao što svaka medalja ima dvije strane. Franjo je u pomoć pozvao stručnjaka, life coacha Deana Pelića, jer želi čuti njegovo mišljenje o svemu. Kristina nije bila raspoložena za taj razgovor jer smatra da i ona zaslužuje pričati nasamo sa stručnjacima, nakon što je Franjo imao vrijeme nasamo s Deanom Pelićem.

Što se točno događa između Kristine i Franje, pogledajte odmah u novoj epizodi “Braka na prvu” na platformi Voyo, gdje vas novi nastavci čekaju dan prije prikazivanja na TV-u. Od ponedjeljka do četvrtka, “Brak na prvu” pratite u 21.15 na RTL-u!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa