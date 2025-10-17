Finale 'Tajkuna 2' gledajte odmah na Voyo: Šokantna priznanja, izdaje i borba za goli život!

Druga sezona hvaljene regionalne serije "Tajkun", koja je pomaknula granice regionalne produkcije, približava se svom eksplozivnom vrhuncu. U predzadnjoj epizodi, koju gledajte odmah na platformi Voyo, konci se smrtonosno zatežu oko Vladana Simonovića (Dragan Bjelogrlić), a ulozi su veći no ikad – u igri su carstvo, obitelj i goli život. Napetost je dosegnula točku ključanja, a odgovori na pitanja koja tjednima muče gledatelje napokon izlaze na vidjelo.

Priznanje koje mijenja sve: 'Priznao sam ubojstvo... To je bila moja odluka'

Središnje pitanje koje odjekuje cijelom sezonom – tko je odgovoran za tragične događaje na splavu i smrt Dušana Tadije – u ovoj epizodi dobiva šokantan odgovor. Dok policija steže obruč, a dokazi u obliku kompromitirajućih fotografija prijete uništenjem svega, jedna neočekivana osoba istupa naprijed.

Foto: Voyo

"Priznao sam ubojstvo... To je bila moja odluka", odzvanjaju riječi koje će pokrenuti lavinu događaja i zauvijek promijeniti odnose snaga. Je li ovo priznanje istinito ili se radi o posljednjem, očajničkom pokušaju da se zaštite oni najranjiviji? Vladan Simonović i njegov partner Kosta Balaban (Dejan Aćimović) nalaze se pred dogovorom koji bi mogao zapečatiti sudbinu svih.

Foto: Voyo

Obitelj na rubu propasti: 'Dvoje ljudi je mrtvo zbog tebe!'

U središtu drame je i Simonovićeva obitelj, koja se raspada pod teretom tajni i laži. Odnos između Vladana i njegove kćeri Mile doseže kritičnu točku, a teške riječi otkrivaju dubinu očaja i boli. "Ti si jedno glupo, razmaženo derište koje je odvelo u smrt dvoje ljudi. Dvoje ljudi je mrtvo zbog tebe", grmi Simonović u trenutku nemoći, pokazujući da je spreman na sve kako bi preuzeo kontrolu nad situacijom koja mu izmiče iz ruku.

Foto: Voyo

Dok se neki bore za oprost, drugi za osvetu, postavlja se pitanje može li se obitelj uopće spasiti od posljedica kriminalnog svijeta u koji je uvučena. Borba za zaštitu djece postaje moralni kompas u svijetu u kojem su sve granice odavno izbrisane.

Posljednji dogovor: Tko će preživjeti?

Paralelno s obiteljskom dramom, odvija se nemilosrdna poslovna igra. Potpisivanje ključnih papira, podjela udjela u firmi i novi, nesigurni savezi definiraju budućnost Simonovićevog carstva. "Ne možeš sve kupiti... Sve ove godine mi dišeš za vratom", upozorava jedan od sudionika, jasno dajući do znanja da u ovoj igri povjerenje ne postoji.

Foto: Voyo

Dok se Vladan priprema za sastanak koji bi mogao biti njegov posljednji, napetost raste. Je li zamka postavljena? Tko će koga izdati i tko će na kraju izaći kao pobjednik iz ove brutalne igre moći?

Predzadnja epizoda "Tajkuna 2" ne nudi predah, već će vas uvući u vrtlog intriga, emocija i šokantnih obrata. Rasplet je bliže no ikad, a sve odgovore saznajte odmah, samo na Voyo!