'Vrag nosi Pradu 2' zaradio više od 230 milijuna dolara samo prvog vikenda prikazivanja u kinima

Zvjezdani nastavak filma "Vrag nosi Pradu" nadmašio je očekivanja kino blagajni zaradivši 77 milijuna dolara tijekom prvog vikenda prikazivanja. Na međunarodnim tržištima film je zaradio dodatnih 156,6 milijuna dolara, pa je ukupna svjetska zarada prvog vikenda prikazivanja u kinima dosegla 233,6 milijuna dolara.

20th Century Studios uložio je oko 100 milijuna dolara u produkciju nastavka, ne računajući marketinške troškove. Za usporedbu, prvi film koštao je oko 40 milijuna dolara. Redatelj David Frankel izjavio je da je veći dio budžeta otišao na glumačku postavu.

Radnja nastavka odvija se dva desetljeća kasnije, kada se lik Andy Sachs, kojeg ponovno glumi Anne Hathaway, vraća u časopis Runway kao urednica rubrike. Ondje ponovno surađuje s moćnom glavnom urednicom Mirandom Priestly, koju tumači Meryl Streep. U filmu se vraćaju i Emily Blunt te Stanley Tucci.

Usporedbe radi, na drugom mjestu ovog vikenda našao se film Michael, biografska priča o Michael Jacksonu, koji je u drugom vikendu prikazivanja zaradio 54 milijuna dolara. Treće mjesto zauzeo je animirani hit The Super Mario Galaxy Movie s 12,1 milijun dolara, dok je Project Hail Mary, predvođen Ryanom Goslingom, završio na četvrtom mjestu s 8,5 milijuna.

Iako su kritike podijeljene, publika je film prihvatila znatno bolje, a nostalgija za originalom očito je odigrala veliku ulogu u uspjehu. Prvi film zaradio je 326 milijuna dolara globalno i s vremenom postao kultni klasik, a sudeći prema situaciji ovih dana, nastavak će ga nadmašiti - barem brojčano.