Umro je talijanski glumac Paolo Bonacelli

Preminuo je Paolo Bonacelli, legendarni talijanski glumac poznat po suradnji s redateljskim velikanima poput Pier Paola Pasolinija, Liliane Cavani i Roberta Benignija. Umro je 8. listopada u Rimu, u 88. godini života, u bolnici San Filippo Neri.

Poznata djela

Bonacelli je rođen 28. veljače 1937. u Rimu, gdje je završio Nacionalnu akademiju dramske umjetnosti. Tijekom više od šest desetljeća duge karijere ostvario je više od 120 filmskih i televizijskih uloga te brojne kazališne nastupe. Svjetsku je slavu stekao zahvaljujući ulozi Ducca de Blangisa u kontroverznom Pasolinijevom filmu Salò ili 120 dana Sodome (1975), a međunarodnu prepoznatljivost potvrdio ulogama u filmovima Midnight Express (1978) i Caligula (1979).

Bonacelli je surađivao i s Michelangelom Antonionijem, a s Robertom Benignijem pojavio se u filmu Il piccolo diavolo (1988). Kritičari su ga često opisivali kao glumca snažnog izraza i iznimne transformativnosti, koji je s lakoćom prelazio između drame, povijesnog filma i komedije.

Njegov odlazak označava kraj jedne epohe talijanskog glumišta. Bonacelli je bio jedan od posljednjih predstavnika generacije koja je oblikovala europsku kinematografiju druge polovice 20. stoljeća.

