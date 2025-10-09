Umro je talijanski glumac Paolo Bonacelli
Bonacelli je bio jedan od posljednjih predstavnika generacije koja je oblikovala europsku kinematografiju druge polovice 20. stoljeća
Preminuo je Paolo Bonacelli, legendarni talijanski glumac poznat po suradnji s redateljskim velikanima poput Pier Paola Pasolinija, Liliane Cavani i Roberta Benignija. Umro je 8. listopada u Rimu, u 88. godini života, u bolnici San Filippo Neri.
Poznata djela
Bonacelli je rođen 28. veljače 1937. u Rimu, gdje je završio Nacionalnu akademiju dramske umjetnosti. Tijekom više od šest desetljeća duge karijere ostvario je više od 120 filmskih i televizijskih uloga te brojne kazališne nastupe. Svjetsku je slavu stekao zahvaljujući ulozi Ducca de Blangisa u kontroverznom Pasolinijevom filmu Salò ili 120 dana Sodome (1975), a međunarodnu prepoznatljivost potvrdio ulogama u filmovima Midnight Express (1978) i Caligula (1979).
Bonacelli je surađivao i s Michelangelom Antonionijem, a s Robertom Benignijem pojavio se u filmu Il piccolo diavolo (1988). Kritičari su ga često opisivali kao glumca snažnog izraza i iznimne transformativnosti, koji je s lakoćom prelazio između drame, povijesnog filma i komedije.
Njegov odlazak označava kraj jedne epohe talijanskog glumišta. Bonacelli je bio jedan od posljednjih predstavnika generacije koja je oblikovala europsku kinematografiju druge polovice 20. stoljeća.
