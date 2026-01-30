Umrla je 'Kevinova mama' iz 'Sam u kući': Catherine O'Hara preminula je u 72. godini

U 72. godini preminula je glumica Catherine O’Hara,poznata po ulogama u 'Sam u kući', 'Bubimir' i brojnim filmovima, piše TMZ. Vijest o njezinoj smrti, koju je potvrdio njezin menadžer, izazvala je tugu među obožavateljima i kolegama diljem svijeta, koji se opraštaju od žene čiji je talent bio jednako velik kao i njezina skromnost. Njezina karijera trajala je desetljećima i ostavila nizbrisiv trag u filmskoj industriji.

Catherine Anne O’Hara poznata je i po ulozi Moire Rose u seriji Schitt’s Creek, u kojoj je glumila u svih 80 epizoda i osvojila brojne nagrade i priznanja. Publika će je ipak najviše pamtiti po ulozi Kevinove mame u kultnim božićnim filmovima 'Sam u kući' i 'Sam u kući 2'.

Rođena u Torontu 4. ožujka 1954. godine, kao šesto od sedmero djece u irsko-kanadskoj obitelji, Catherine je svoj put prema slavi započela na neuobičajen način. Sredinom sedamdesetih godina prošlog stoljeća zaposlila se kao konobarica u legendarnoj improvizacijskoj kazališnoj skupini The Second City. Ubrzo je njezin talent prepoznat te je postala zamjena za Gildu Radner, a nakon Radnerina odlaska u Saturday Night Live, O'Hara je postala ključna članica ansambla.

Majka koju pamte generacije

Iako je već bila cijenjena u svijetu komedije, uloga koja ju je katapultirala u svjetsku slavu bila je ona Kate McCallister u božićnom klasiku Sam u kući iz 1990. godine. Njezin očajnički krik "KEVIN!" postao je jedan od najcitiranijih filmskih trenutaka devedesetih, a njezina izvedba majke koja u panici pokušava doći do zaboravljenog sina savršeno je balansirala između komedije i iskrene emocije. Ulogu je ponovila i u nastavku Sam u kući 2: Izgubljen u New Yorku, čime je zauvijek postala zaštitno lice blagdanskih filmova za milijune obitelji.

Kao bivša zvijezda sapunica s neobičnim naglaskom, nevjerojatnom kolekcijom perika i rječnikom koji je sama izmišljala, O'Hara je stvorila jedan od najoriginalnijih i najomiljenijih televizijskih likova modernog doba. Za tu je ulogu 2020. godine osvojila Emmy, Zlatni globus i nagradu SAG, a serija je postala globalni kulturni fenomen.

Ostavština koja će živjeti vječno

Catherine O'Hara bila je poznata po svojoj svestranosti, posvećenosti i sposobnosti da u svakom, pa i najapsurdnijem liku, pronađe dozu ljudskosti. Posljednjih godina radila je na hvaljenim serijama poput "The Studio" i "The Last of Us", dokazujući da njezin talent ne poznaje granice. Iza sebe je ostavila supruga, scenografa Boa Welcha, kojeg je upoznala na snimanju filma "Bubimir", te dva sina, Matthewa i Lukea.

Njezin smijeh, originalnost i nevjerojatna glumačka vještina nedostajat će publici i kolegama, no njezini će likovi zauvijek živjeti na ekranima, nastavljajući uveseljavati nove generacije.