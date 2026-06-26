Što kad bi vaše tenisice mogle pričati? Novi fora crtić 'Tenisice' stigao u sva kina

"Sneaks" je dirljiva i komična avantura para jedinstvenih tenisica Tonija i Maksi. Dok Toni ne želi iskusiti život izvan udobnosti svoje baršunaste kutije za cipele, Maksi žudi za prilikom da vidi svijet, živeći život na nogama umjesto besprijekornog postojanja na pijedestalu.

U početku ju je na lutriji osvojio tinejdžer Edi, ali Tonija i Maksi brzo ukrade ljubitelj tenisica Kolekcionar. Uzeo je cipele kao dio tajnog dogovora o ucjeni sa zlikovcem-obućarom Krivotvoriteljem, koji planira rastaviti Tonija i Maksi kako bi napravio jeftine kopije. Međutim, tijekom smjelog bijega na Kolekcionarovom motoru, Toni pada s motora, odvaja se od Maksi i ostaje visjeti u zraku.

Foto: PROMO