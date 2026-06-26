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OBITELJSKA KOMEDIJA /

Što kad bi vaše tenisice mogle pričati? Novi fora crtić 'Tenisice' stigao u sva kina

Što kad bi vaše tenisice mogle pričati? Novi fora crtić 'Tenisice' stigao u sva kina
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Foto: PROMO

Tenisice su režirali Rob Edwards i Christopher Jenkins prema Edwardsovom scenariju

26.6.2026.
14:29
Hot.hr
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"Sneaks" je dirljiva i komična avantura para jedinstvenih tenisica Tonija i Maksi. Dok Toni ne želi iskusiti život izvan udobnosti svoje baršunaste kutije za cipele, Maksi žudi za prilikom da vidi svijet, živeći život na nogama umjesto besprijekornog postojanja na pijedestalu.

U početku ju je na lutriji osvojio tinejdžer Edi, ali Tonija i Maksi brzo ukrade ljubitelj tenisica Kolekcionar. Uzeo je cipele kao dio tajnog dogovora o ucjeni sa zlikovcem-obućarom Krivotvoriteljem, koji planira rastaviti Tonija i Maksi kako bi napravio jeftine kopije. Međutim, tijekom smjelog bijega na Kolekcionarovom motoru, Toni pada s motora, odvaja se od Maksi i ostaje visjeti u zraku.

Što kad bi vaše tenisice mogle pričati? Novi fora crtić 'Tenisice' stigao u sva kina
Foto: PROMO

 

 

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