Sofia Vergara objavila fotografije svoje 'moderne obitelji': Obožavatelji traže samo jedno

Šest godina nakon što je posljednja epizoda popularne serije "Moderna obitelj" ganula gledatelje diljem svijeta, glumica Sofia Vergara (54) ponovno je probudila nostalgiju objavom na Instagramu. Fotografije s privatnog okupljanja dijela glumačke postave izazvale su lavinu emotivnih reakcija i potaknule obožavatelje da glasno izraze jednu zajedničku želju koja se ne stišava godinama.

Prijateljstvo i nakon finala

"S mojom američkom obitelji!!! Ne mogu vjerovati da je prošlo šest godina od finala Moderne obitelji!!! Nedostajete mi!!!", napisala je Vergara uz seriju fotografija na kojima pozira s kolegama Edom O'Neillom (Jay Pritchett), Julie Bowen (Claire Dunphy) i Jessejem Tylerom Fergusonom (Mitchell Pritchett). Četvorka, koja je činila srž jedne od omiljenijih televizijskih obitelji, okupila se na opuštenoj večeri, a prizori smijeha i zagrljaja, poput onog između Vergare i Bowen, jasno pokazuju da je njihova veza ostala čvrsta i dugo nakon što su se kamere ugasile.

Ovakva druženja nisu rijetkost za glumačku postavu "Moderne obitelji". Serija, koja se snimala punih jedanaest sezona nije samo osvojila brojne nagrade, već je i stvorila obitelj iza kulisa. Za Sofiju Vergaru, uloga temperamentne Glorije Delgado-Pritchett bila je prekretnica u karijeri koja ju je lansirala među najplaćenije televizijske glumice i osigurala joj status svjetske zvijezde. Od završetka serije, Vergara nije usporila; postala je sutkinja u popularnom showu "America's Got Talent" i pokrenula nekoliko poslovnih pothvata, uključujući i vlastiti brend kave koji podržava kolumbijske uzgajivačice.

Foto: ABC Collection/Everett/Profimedia

'Još samo jedna sezona!'

Obožavatelji iz cijelog svijeta nisu skrivali oduševljenje, ali ni nadu da bi ovo okupljanje moglo značiti nešto više. Poruke poput "Molimo vas, snimite epizodu ponovnog okupljanja" i "Samo još jedna sezona, ne bi škodilo!" preplavile su njezin profil. Milijuni gledatelja očito bi rado vidjeli gdje su njihovi omiljeni likovi danas, šest godina kasnije, i kako se nose s novim životnim izazovima.

Foto: BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

Posebnu pažnju privukao je i izgled Eda O'Neilla. "Zašto Ed O'Neill izgleda mlađe nego u seriji?", zapitao se jedan pratitelj, pokrenuvši niz sličnih duhovitih komentara na račun osamdesetogodišnjeg glumca. No, iznad svega, reakcije su pokazale koliko je serija i dalje prisutna u srcima publike. Njezin jedinstven humor i topao pristup temama roditeljstva, veza i inkluzivne definicije obitelji ostavili su neizbrisiv trag u televizijskoj povijesti.