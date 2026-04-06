FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KAKVA TRANSFORMACIJA /

Prepoznajete li ovu holivudsku ljepoticu? Mnogi smatraju najljepšom ženom svijeta

Prepoznajete li ovu holivudsku ljepoticu? Mnogi smatraju najljepšom ženom svijeta
×
Foto: Kalshi Culture/Screenshot/X

Australska glumica Margot Robbie danas je sinonim za glamur i uspjeh, no jedna stara fotografija iz tinejdžerskih dana otkriva da je nekoć izgledala sasvim drugačije

6.4.2026.
22:49
Hot.hr
Kalshi Culture/Screenshot/X
VOYO logo
VOYO logo

Australsku glumicu Margot Robbie danas se često ubraja među najljepše i najzapaženije žene u svijetu slavnih. Ipak, na društvenim mrežama nedavno je osvanula njezina fotografija iz 2003. godine koja je mnoge iznenadila.

Snimljena na njezin 13. rođendan, fotografija prikazuje Robbie u potpuno drukčijem izdanju od onoga na kakvo smo danas navikli.

Foto: Anfisa Polyushkevych/Landmark Media/ipa-agency.net/IPA/Profimedia

Nosila je naočale, imala tamniju kosu i opušteno ležala u krevetu čitajući knjigu iz serijala Harry Potter, uz šalicu čaja. Budući da je i sama više puta istaknula koliko voli priče o najpoznatijem čarobnjaku, ovakav prizor zapravo i ne čudi. Kao tinejdžerica bila je velika obožavateljica, čak do te mjere da je željela izgledati poput glavnog lika.

Foto: BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Gostujući kod Jimmyja Kimmela 2016. godine, glumica je i sama priznala jednu zanimljivost iz tog razdoblja. Ispričala je kako je zapravo lagala doktoru jer je silno željela nositi naočale, inspirirana upravo likom iz "Harryja Pottera".

Podsjetimo, Margot Robbie proslavila se ulogom u filmu "Vuk s Wall Streeta", gdje je glumila uz Leonarda DiCaprija. Nakon tog proboja ostvarila je niz zapaženih uloga u filmovima poput "Ja, Tonya", "Bombshell" i "Barbie". 

Margot RobbieHollywood
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike