Prepoznajete li ovu holivudsku ljepoticu? Mnogi smatraju najljepšom ženom svijeta

Australsku glumicu Margot Robbie danas se često ubraja među najljepše i najzapaženije žene u svijetu slavnih. Ipak, na društvenim mrežama nedavno je osvanula njezina fotografija iz 2003. godine koja je mnoge iznenadila.

Snimljena na njezin 13. rođendan, fotografija prikazuje Robbie u potpuno drukčijem izdanju od onoga na kakvo smo danas navikli.

Nosila je naočale, imala tamniju kosu i opušteno ležala u krevetu čitajući knjigu iz serijala Harry Potter, uz šalicu čaja. Budući da je i sama više puta istaknula koliko voli priče o najpoznatijem čarobnjaku, ovakav prizor zapravo i ne čudi. Kao tinejdžerica bila je velika obožavateljica, čak do te mjere da je željela izgledati poput glavnog lika.

Gostujući kod Jimmyja Kimmela 2016. godine, glumica je i sama priznala jednu zanimljivost iz tog razdoblja. Ispričala je kako je zapravo lagala doktoru jer je silno željela nositi naočale, inspirirana upravo likom iz "Harryja Pottera".

Podsjetimo, Margot Robbie proslavila se ulogom u filmu "Vuk s Wall Streeta", gdje je glumila uz Leonarda DiCaprija. Nakon tog proboja ostvarila je niz zapaženih uloga u filmovima poput "Ja, Tonya", "Bombshell" i "Barbie".

