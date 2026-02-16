Nijemci se raspisali o 'Svadbi': 'Više od filma, to je fenomen!'

"Ana, Hrvatica, trudna je, ali sa Srbinom – kakav kaos! Drugim riječima: Nebojša, Srbin, bit će otac, ali majka je Hrvatica. Bože sačuvaj! To je otprilike radnja hrvatske komedije "Svadba", koja trenutačno ne samo u Hrvatskoj ruši sve rekorde na kino-blagajnama još od srednjeg brončanog doba, piše Deutsche Welle.

Već prije premijere filma 20. siječnja unaprijed je rasprodano više od 40.000 ulaznica – rekord u povijesti hrvatske kinematografije. Iako je uzbuđenje prije početka filma djelomično bilo posljedica razrađene reklamne kampanje, ono što se nakon toga dogodilo ne može se objasniti samo marketingom, ocjenjuje Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Rasprodane projekcije

List dalje podsjeća da je film u manje od mjesec dana nakon premijere izjednačio rekord koji je držao "Titanic" kao najveći hit u hrvatskim kinima, prodavši više od 500.000 ulaznica.

Autor potom pravi usporedbu s Njemačkom, ističući da Hrvatska ima jedva oko 3,8 milijuna stanovnika. "Prevedeno na njemačke razmjere, to odgovara brojci od dvanaest milijuna gledatelja. Prošlo je četvrt stoljeća otkako su filmovi u Njemačkoj postigli takve rezultate: "Harry Potter i kamen mudrac" i "Gospodar prstenova: Prstenova družina", ali ti su se brojevi temeljili na ukupnom razdoblju prikazivanja, a ne samo nakon tri tjedna", piše FAZ, navodeći da film bilježi velik uspjeh i u Bosni i Hercegovini te Srbiji, gdje je dosad ukupno prodano više od milijun ulaznica.

FAZ navodi da film ostvaruje uspjeh i u zemljama s velikom južnoslavenskom dijasporom te kao primjer ističe Beč, koji naziva "glavnim gradom Balkana", gdje je tijekom vikenda održano 12 projekcija, a svaka je bila rasprodana u roku od nekoliko sati. List prenosi i ocjenu glasnogovornika kino-lanca "Cineplexx", koji kaže da je film nadmašio sva početna očekivanja.

'Svadba je više od filma'

"Svadba" je, ocjenjuje FAZ, više od filma. To je fenomen. A to otvara pitanje zašto je tako uspješna. Samo glumačka postava i stil ne mogu to objasniti. Glumačku postavu čine mnoge od najpoznatijih srbijanskih i hrvatskih glumačkih zvijezda, ali sama velika imena ne jamče pune kinodvorane. A stil? Film je površan, ponekad vulgaran, pa stoga privlačan širokoj publici – ali takvih komedija na Balkanu ima napretek, a nijedna nije postigla ni približnu popularnost "Svadbe".

Jedno tumačenje njegova uspjeha stoga je sljedeće: "Svadba" se ruga nacionalnim stereotipima, karikira srpske klišeje o Hrvatskoj, kao i hrvatske klišeje o Srbiji, i čini se da među mnogim ljudima u regiji postoji snažna potreba da se pompozna retorika političara o susjednim zemljama rasprši, ismije i zakopa, piše FAZ.

List zaključuje da publika i dalje hrli u kina gledati "Svadbu" te ocjenjuje: "Vjerojatno će se u regiji mnogo nagađati o poruci koju ta publika šalje. Ta poruka vjerojatno nije tako jasna kao što sugeriraju brojke s blagajni. Ipak, prvi zaključak može biti sljedeći: Jugoslavija više ne postoji i nema razloga prolijevati suze za tom diktaturom. No ‘Jugosfera’– kulturni prostor u kojem se ljudi mogu smijati istim predrasudama bez jezičnih barijera i prepoznati vlastite predrasude u predrasudama drugih – živa je. Možda življa nego ikad", smatra Michael Martens, autor teksta o filmu "Svadba" u Frankfurter Allgemeine Zeitungu.

