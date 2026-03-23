Bogati, bezobrazni i smrtonosni: U kina stiže najuzbudljiviji triler godine, imamo detalje

U kina od 26. ožujka stiže napeti triler Nasljedstvo s predumišljajem, novi film hvaljenog redatelja Johna Pattona Forda, koji donosi priču o osveti, bogatstvu i obiteljskim tajnama.

Priča o osveti i nasljedstvu

Radnja filma prati Becketta Redfellowa, mladića koji odrasta daleko od luksuza svoje bogate obitelji. Njegova majka Mary nekada je bila dio moćne dinastije, no nakon što je odbila odreći se vlastitog djeteta, bila je prisiljena napustiti obitelj i započeti novi život u siromaštvu.

Beckett odrasta uz majčine priče o nepravdi i izgubljenom nasljedstvu, a prije smrti ona mu ostavlja samo jednu želju - da se osveti. Vođen tom idejom, odlučuje se infiltrirati u svijet svoje obitelji i izboriti za ono što smatra svojim.

Crni humor i napeta radnja

Iako se bavi ozbiljnom temom, film donosi i dozu crnog humora te niz nepredvidivih situacija. Beckettov put prema bogatstvu vodi ga kroz obračune s članovima vlastite obitelji, stvarajući dinamičnu i napetu priču koja balansira između trilera i crne komedije.

Zvjezdana glumačka postava

U glavnoj ulozi ističe se Glen Powell kao ambiciozni i proračunati Beckett, čija transformacija iz mladića iz skromnih uvjeta u čovjeka opsjednutog osvetom nosi cijelu priču. Uz njega je Margaret Qualley u ulozi Julije, njegove bliske prijateljice iz djetinjstva, koja predstavlja poveznicu s prošlošću, dok Jessica Henwick glumi Ruth, njegovu simpatiju i dodatni emotivni zaplet u ionako složenim odnosima.

Uloge članova moćne obitelji Redfellow tumače iskusni glumci, među kojima se posebno ističe Ed Harris kao strogi i nemilosrdni patrijarh Whitelaw. Uz njega su Bill Camp i Topher Grace, koji dodatno pojačavaju dinamiku disfunkcionalne obitelji, dok mlađu generaciju predvode Raff Law i Zach Woods.

