Može li ovo biti istina? Hoće li ona postati novi James Bond? Redatelj dao zanimljivu teoriju

Otkako je Daniel Craig 2021. godine u filmu "Za smrt nema vremena" posljednji put odložio svoj Walther PPK, potraga za njegovim nasljednikom postala je najintenzivnija igra pogađanja u Hollywoodu. Pitanje tko će postati sedmi agent 007 nije samo odabir novog glumca, već i definiranje smjera jedne od najlegendarnijih filmskih franšiza koja, pod novim vodstvom studija Amazon MGM, ulazi u potpuno novu eru. Dok se službena objava očekuje sredinom 2026. godine, kladionice i filmski kuloari vrve imenima, a utrka je neizvjesnija no ikad.

Mladi glumci u borbi

Producenti su jasno dali do znanja da traže "svježe lice", glumca u kasnim dvadesetima ili ranim tridesetima koji se može obvezati na ulogu u idućih petnaestak godina. Ovaj kriterij odmah je u prvi plan izbacio nekoliko mladih zvijezda koje trenutno dominiraju Hollywoodom.

Jedan od najizglednijih kandidata je australski glumac Jacob Elordi. Zvijezda serije "Euforija" i filma "Saltburn" navodno se već sastao s redateljem Denisom Villeneuveom, koji je potvrđen kao redatelj 26. nastavka franšize. Sa svojih 28 godina, Elordi bi bio najmlađi Bond u povijesti, no njegova impresivna visina od 196 centimetara mogla bi predstavljati neočekivanu prepreku. Insajderi tvrde da bi glumac takve tjelesne građe teško dočarao špijuna koji se mora neprimjetno stopiti s okolinom, te da bi njegova pojava više odgovarala ulozi impozantnog negativca.

Dugogodišnji favorit za preuzimanje uloge je i britanski glumac Aaron Taylor-Johnson. Glasine da mu je uloga službeno ponuđena kružile su još 2024. godine, no glumac je ostao tajanstven. Ono što dodatno potpiruje nagađanja jest njegov status ambasadora za marku satova Omega, dugogodišnjeg partnera Bond franšize. Mnogi to vide kao jasan znak da je odluka već donesena iza zatvorenih vrata.

U posljednje vrijeme kao "vrući" kandidat nametnuo se i 36-godišnji Callum Turner, čiji je angažman, prema pisanju medija, postao "najgore čuvana tajna u Hollywoodu". Cijeloj priči dodatnu draž daje informacija da bi naslovnu pjesmu mogla snimiti njegova zaručnica, glazbena zvijezda Dua Lipa.

Stari znanci i radikalne ideje

Među imenima koja se neprestano spominju i dalje je visoko pozicioniran Regé-Jean Page. Zvijezda serije "Bridgerton" postao je globalni fenomen i jedan od prvih favorita nakon Craigova odlaska. Iako je nedavno za Daily Mail izjavio da su mu stalna pitanja o Bondu postala "čudna i nenormalna", priznao je da mu je čast biti dio te rasprave. Uz njega, tu su i vječni kandidati poput Henryja Cavilla, Idrisa Elbe i Toma Hardyja, iako se čini da njihova dob ne odgovara viziji producenata o dugoročnom rješenju.

Ipak, najviše prašine podigao je prijedlog koji bi franšizu okrenuo naglavačke. Hollywoodski redatelj Paul Feig javno je nominirao Sydney Sweeney (27), zvijezdu u usponu, za ulogu tajnog agenta. "Bilo je cool Bond djevojaka, ali dajte, neka ona bude super-špijunka", izjavio je Feig. Iako je ideja o ženskom Bondu izazvala burne rasprave, realnije je očekivati da je Sweeney u utrci za glavnu žensku ulogu, onu moderne i snažne "Bond djevojke" koja bi bila ravnopravna partnerica agentu 007.

Nova era pod novim vodstvom

Osim novog lica, franšiza je doživjela i potpunu promjenu u vrhu. Dugogodišnji čuvari nasljeđa, producenti Barbara Broccoli i Michael G. Wilson, prepustili su kreativnu kontrolu novom timu koji čine Amy Pascal i David Heyman. Angažman cijenjenog redatelja Denisa Villeneuvea ("Dune", "Blade Runner 2049") i scenarista Stevena Knighta ("Peaky Blinders") signalizira da se priprema ozbiljan i vizualno impresivan zaokret.

Snimanje filma "Bond 26" očekuje se tijekom 2027. godine, a premijera je planirana za 2028. Do tada, obožavateljima ostaje da nagađaju. Hoće li novi Bond biti mladi i visoki Elordi, provjereni Taylor-Johnson ili netko treći tko će iznenaditi sve? Jedno je sigurno: tko god na kraju dobije dozvolu za ubojstvo, naslijedit će jedno od najtežih i najslavnijih bremena u povijesti filma.