Ljubav, opsesija i krvavi kaos: Horor Zaluđenost stiže u kina 14. svibnja

Koja je razlika između ljubavi i opsesije? Upravo tim pitanjem bavi se Zaluđenost, novi horor-triler redatelja Curryja Barkera koji u domaća kina stiže 14. svibnja, a već sada slovi kao jedan od najzanimljivijih žanrovskih naslova godine.

Nakon zapaženih premijera na Filmskom festivalu u Torontu i ovogodišnjem SXSW-u, film je izazvao sjajne reakcije publike i kritike, a mnogi su ga opisali kao “moderni klasik horora”, “ludo i zastrašujuće iskustvo” te “jedan od najoriginalnijih horora posljednjih godina”.

U središtu priče nalazi se Bear, povučeni i beznadni romantik kojem se život potpuno mijenja nakon što uz pomoć misteriozne nadnaravne igračke uspije osvojiti djevojku svojih snova. No ono što se u početku čini kao ostvarenje najveće želje ubrzo prerasta u noćnu moru, jer Bear otkriva da neke želje dolaze uz mračnu i zlokobnu cijenu.

Foto: Courtesy of Focus Features

Provokativna priča o granici između ljubavi, posesivnosti i opsesije

Iako premisa na prvi pogled podsjeća na klasične priče o opasnim željama i njihovim posljedicama, Zaluđenost se izdvaja autorskim pristupom mladog filmaša Curryja Barkera. Barker uspješno kombinira atmosferu klasičnih horora s modernim stilom pripovijedanja, gradeći napetost postupno i uvlačeći gledatelja sve dublje u svoj uznemirujući svijet.

Film donosi niz krvavih, šokantnih i potpuno nepredvidivih scena, ali i dozu mračnog humora koji se pojavljuje u najneočekivanijim trenucima. Ispod svega krije se provokativna priča o granici između ljubavi, posesivnosti i opsesije, zbog čega bi Zaluđenost lako mogao postati jedan od onih filmova o kojima će se dugo raspravljati nakon izlaska iz kina.

Foto: Courtesy of Focus Features

Originalna priča i svježa energija

Koliko su distributeri vjerovali u projekt govori i činjenica da je studio Focus Features prava za distribuciju otkupio odmah nakon premijere, i to za više od 15 milijuna dolara. Film trenutno drži i impresivnih 96 % na Rotten Tomatoesu.

Glavnu ulogu Beara tumači Michael Johnston, poznat po seriji Teen Wolf, dok Inde Navarrette igra Nikki, djevojku kojom je Bear opsjednut. U filmu još glume Cooper Tomlinson, Megan Lawless i Andy Richter, uz niz mladih glumačkih imena koja dodatno pojačavaju energiju filma.

Redatelj i scenarist Curry Barker posljednjih je godina postao jedno od najzanimljivijih novih imena horor scene. Širu pažnju privukao je found footage hitom Milk & Serial, a već sada radi na novim projektima za velike studije poput Focus Featuresa i A24. U vremenu kada kinima dominiraju franšize i remakeovi, Zaluđenost donosi originalnu priču, svježu energiju i horor koji se ne boji riskirati.

POGLEDAJTE VIDEO: Društvo iz Donjeg Miholjca ima razloga za slavlje: 'Kada su oni maturirali ja nisam bio ni rođen'