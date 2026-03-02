Obiteljske tajne i sudar ega: Zašto je 'Sentimentalna vrijednost' film o kojem svi pričaju?

Norveška obiteljska drama „Sentimentalna vrijednost“ iz 2026. godine, u režiji Joachim Trier, koja kreće u kinima od 5. ožujka, već se istaknula kao jedan od najhvaljenijih europskih filmova godine. Riječ je o slojevitoj psihološkoj studiji disfunkcionalne obitelji, u čijem su središtu dvije sestre i njihov otuđeni otac, slavni redatelj Gustav Borg, kojeg tumači Stellan Skarsgård. Glavnu ulogu nosi Renate Reinsve, dok važnu rolu ima i Elle Fanning.

Intimna priča o velikim egima i starim ranama

Radnja prati Noru Borg, uspješnu, ali duboko ranjenu glumicu koja samu sebe opisuje kao psihički „slomljenu“. Upravo je njezina perspektiva okosnica filma - priča započinje njezinim školskim sastavom, a završava njezinom glumačkom izvedbom u očevu filmu, čime se zaokružuje snažan, karakterno centriran narativ.

Središnji sukob odvija se između Nore i njezina oca Gustava, ostarjelog, ali i dalje karizmatičnog redatelja koji priprema svoj navodno najbolji scenarij. Njihov odnos prerasta iz umjetničkog neslaganja u duboko osobni obračun obilježen napuštanjem, obiteljskim traumama i nerazriješenim zamjeranjima. Dva snažna ega sudaraju se ne samo oko vizije umjetnosti već i oko temeljnih pitanja odgovornosti, roditeljstva i slobode.

Foto: Press

Snaga sestre u sjeni

Važnu ulogu ima i Agnes, Norina sestra, koju tumači Inga Ibsdotter Lilleaas. Naizgled stabilna i smirena, Agnes s vremenom pokazuje iznimnu unutarnju snagu, osobito u trenucima kada se mora suprotstaviti ocu i zaštititi vlastitu obitelj. Njezin emotivni odnos s Norom donosi neke od najdirljivijih scena filma, potvrđujući da je upravo trokut Nora–Gustav–Agnes srž cijele priče.

Uz njih, film dodatno produbljuju i sporedni likovi – Norin kolega i ljubavnik, nećak te američka glumica Rachel Kemp (Elle Fanning), čija se uloga isprva čini marginalnom, ali postupno dobiva na važnosti u razotkrivanju Norine osobnosti.

Foto: Press

Više od obiteljske drame

„Sentimentalna vrijednost“ nije tek film o obiteljskim odnosima. Trier kroz intimnu priču otvara i šira pitanja: umjetnički integritet, starenje, mentalno zdravlje, nasljeđe, pa čak i egzistencijalne dileme koje oblikuju generacije.

Riječ je o filmu koji gledatelju ne nudi jednostavne odgovore, već ga poziva na introspekciju. Upravo ta emocionalna i tematska slojevitost razlog je zašto se „Sentimentalna vrijednost“ već sada smatra jednim od najvažnijih europskih filmskih ostvarenja godine.

