Pripremite se za čaroliju: U kina stiže film koji će oduševiti djecu i roditelje

Od 16. travnja domaća kina obogatit će jedna posebna filmska priča koja spaja maštu, avanturu i snažne poruke - "Čarobno drvo". Riječ je o toplom i razigranom filmu namijenjenom svim generacijama, a dodatnu vrijednost donosi činjenica da je sinkroniziran na hrvatski jezik, što ga čini idealnim izborom za obiteljski odlazak u kino.

Nezaboravna avantura koja uči važne životne lekcije

Inspiriran bezvremenskim djelima slavne autorice Enid Blyton, film prati skupinu djece koja otkrivaju neobično drvo čije grane vode u potpuno nove, čudesne svjetove. Svaki od njih krije vlastita pravila, neobične likove i uzbudljive izazove, od veselih i razigranih, do onih koji će testirati njihovu hrabrost i snalažljivost.

Kako avantura odmiče, djeca kroz zajednička iskustva uče važne životne lekcije o prijateljstvu, povjerenju i zajedništvu. Upravo ta univerzalna poruka, uz bogatu vizualnu raskoš i maštovite svjetove, čini ovaj film pravim kino doživljajem za male i velike gledatelje.

Uz malo mašte, svaki svijet može postati čaroban

U glavnim ulogama ističu se Andrew Garfield i Claire Foy, koji svojim izvedbama unose toplinu, humor i emociju u ovu bajkovitu priču.

Poseban doprinos donosi i hrvatska sinkronizacija, koju predvodi talentirana domaća ekipa: Marko Cindrić, Helena Novosel, Lana Blaće, Kristina Habuš, Nadia Matošević, Goran Malus i brojni drugi, pod redateljskom palicom Dore Jakobović. Time film postaje još pristupačniji najmlađima, ali i svima koji žele uživati u avanturi na materinjem jeziku.

Vizualno impresivan i prepun duhovitih trenutaka, "Čarobno drvo" donosi spektakularne fantastične krajolike i neobična bića koja će osvojiti publiku već na prvi pogled. U središtu svega nalazi se jednostavna, ali snažna poruka - uz malo mašte, svaki svijet može postati čaroban.

"Čarobno drvo" u kina stiže 16. travnja i već sada se nameće kao jedan od najpoželjnijih obiteljskih filmskih naslova ove sezone.

