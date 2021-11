Bivša manekenka Pattie Boyd (77) vladala je modnim pistama 1960-ih i 1970-ih, ali i srcima dvojice legendarnih glazbenika, Georgea Harrisona i Erica Claptona. Bila im je muza i nepresušna inspiracija za njihove najljepše ljubavne pjesme, piše Povijest.hr.

Ona se počela baviti manekenstvom 1962. godine, a dvije godine kasnije došla je na set gdje se snimao film o The Beatlesima "A Hard Day’s Night". Odmah je zapela za oko Georgeu Harrisonu koji ju je navodno odmah zaprosio. No, Pattie ga je odbila uz smiješak jer ga nije shvatila ozbiljno.

No, nedugo nakon toga podlegla je Harrisonovom šarmu, pa je prekinula s tadašnjim dečkom kako bi bila sa slavnim Beatlesom. Sudbonosno "da" izrekli su jedno drugom 21. siječnja 1966. godine u gradskoj vijećnici, a kum im je bio Paul McCartney.

Sviđala se i Johnu Lennonu

Harrison je obožavao svoju suprugu, a ona ga je nadahnula za neke od njegovih najboljih pjesama "Something", "I need you" i "For you Blue". No, Pattie je za razliku od samozatajnog Harrison voljela eksperimentirati s drogama i alkoholom, a on je, pak, slovio za ženskara. Pattie je zbog posjedovanja marihuane uhićena je u raciji 1969. godine.

Muškarci su ludjeli za fatalnom manekenkom, pa se pričalo da se sviđala i Johnu Lennonu, a zarobila je srce i Micka Jaggera. Pattie je bila "tiha patnja" gitaristu Ericu Claptonu koji je bio bliski prijatelj s njenim suprugom. Slao joj je tajna ljubavna pisma, a njoj u čast snimio je pjesme "Layla", "Wonderful Tonight" i "Bell Bottom Blues".

Kako je vrijeme odmicalo, Pattie i George su se sve više udaljavali te nisu imali iste interese. On se odlučio posvetiti duhovnosti te je stremio mirnom životu, dok je Pattie i dalje voljela tulumariti. Razveli su se 1974. godine.

Turbulentan brak s Claptonom

Pattie Harrisonu nikada nije oprostila brojne ljubavne afere, a ona sa suprugom Ringa Starra, Maureen Starkey, bila joj je posebni trn u oku. Milo za drago vratila mu je s gitaristom Ronniejem Woodom. Ipak, svoj nemirni duh odlučila je smiriti uz Claptona s kojim se vjenčala 1979. godine.

Njih dvoje bili su u vrlo turbulentnom braku jer je gitarist bio ovisan o drogi i alkoholu, a bio je i veliki ženskar. Pattie se nije mogla nositi njegovim ljubavnicama i izvanbračnom djecom, pa su se razveli 1989. godine.

Pattie je sreću pronašla s poduzetnikom Rodom Westonom s kojim je bila prijateljica 20 godina, a vjenčali su se 2015. godine. Par živi mirnim obiteljskim životom na imanju u Zapadnom Sussexu. Svoj život s rock zvijezdama opisala je u memoarima "Wonderful Today".