Frontmen Prljavog kazališta, Jasenko Houra, u intervjuu za Mirovina.hr progovorio je o teškoćama s kojima prosječni umirovljenici u Hrvatskoj žive. Najviše pogađa njegova izjava da su, kad mu je otac dobio mirovinu od 1200 kuna, od njega skrivali račune kako tata ne bi vidio koliko život košta.

"Političari govore kako prema korupciji, i ne znam čemu sve ne, imaju nula posto tolerancije. Kod mene je drugačije. Ja imam nula posto tolerancije prema svima koji nemaju osjećaj za starije, djecu, bespomoćne, prema društvu koje ne radi ništa za njih", kaže Houra.

Pita se jesu li normalni ljudi koji bi štedjeli 300.000 kn na djeci s posebnim potrebama i koji zakidaju nečije roditelje pa im daju 1000 ili 2000 kn mirovine. "Stravično je teško biti imun na sve to. Samo kad pomislim koliko je teško starijima, pa na svoje kolege koji nemaju, koji idu u javnu kuhinju… Kakvi smo to ljudi kad to šutke gledamo i dopuštamo?", zapitao se.

Otac liječnik dobio je 1200 kuna mirovine

Kaže kako težinu problema s kojima se nose umirovljenici u Hrvatskoj osjetio kad mu je otac otišao u mirovinu.

"Cijeli život radio je kao liječnik, u mirovinu je otišao godinu prije i dobio je 1200 kuna. Tad smo po doma skrivali račune od njega, da ne vidi koliki su, koliko stvarno košta život. To me je rastužilo više od bilo čega drugoga. Mogu svašta razumjeti, ali taj dio baš i ne. Ne shvaćam, ne prihvaćam, imam 0 posto tolerancije prema njima", kazao je Houra.

Vođu Prljavog kazališta također smeta bahatost društva, koje za bahatosti stvara opravdanja. "Zamisli kakav je mangup. Izdao je cijelu firmu, sve je zajebao za pare, otišao je i on je mangup. Nije mangup nego lopov, a to mu nitko ne kaže. Umjesto da cijenimo humaniste, one koji pomažu, čine nešto dobro, još malo pa ćemo dodjeljivati posebnu nagradu ljudima koji najviše zaebu. Takvi dobiju i miraz da prijeđu u drugu firmu. Za*ebe jednu pa prijeđe u drugu s otpremninom. Ništa me više ne čudi, osim da je moguće imati takav besprizorni pristup. Ne želim s takvima imati posla", kaže Houra.

Humanitarac koji o tome šuti

Prljavci su inače poznati po tome da pomažu kome stignu, a o tome ne pričaju javno. No, u javnost je ipak izašla informacija da se Houra odrekao tantijema za pjesme “Ruža Hrvatska”, “Marina”, “Heroj ulice”, “Mi plešemo” i “Crno-bijeli svijet” u korist Zaklade “Želim život”.

"To je važno samo meni. Svatko radi sebe radi neke stvari i prije nego zaspi valjda se preispita. Je li napravio nešto loše, dobro, može li popraviti. Ne vjerujem da sam bolji od drugih ljudi. Puno je stvari u kojima bih pomogao jer se to od mene svaki dan traži, ali i kod nas ima granica koliko možemo. Žao mi je, ispričavam se svima što nisam ništa uzeo u pretvorbi. Da jesam, sad bih dijelio sirotinji. Nisam švercanjem napravio firme pa da sad mogu glumiti mangupa. Političari govore, a ljudi su gladni", kazao je.