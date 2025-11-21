Eurovizija mijenja pravila glasanja nakon drame s Izraelom: Ovo su detalji

Eurovizija mijenja pravila koja se odnose na promociju i glasanje nakon što je nekoliko televizijskih kuća izrazilo zabrinutost zbog rezultata Izraela na ovogodišnjem natjecanju. Izraelska pjevačica Yuval Raphael dobila je na natjecanju u svibnju u Baselu najviše glasova publike, ali je završila na drugom mjestu nakon što su uzeti u obzir glasovi ocjenjivačkog suda.

Foto: Mandoga Media/ddp Usa/profimedia

Europske radiotelevizije traže reviziju

Irska radiotelevizija RTE zatražila je nakon toga detaljnu analizu glasova od Europske radiodifuzijske unije (EBU), a španjolska televizija RTVE pozvala je na "cjelovitu reviziju" sustava glasanja kako bi se izbjeglo "vanjsko miješanje".

Maksimalan broj glasova po metodi plaćanja sada je smanjen s 20 na 10, po planovima koje je predstavio direktor natjecanja, Martin Green. U otvorenom pismu objavljenom u petak, istaknuo je da televizijske kuće traže "jačanje povjerenja u poštenje natjecanja, kako bi se osiguralo da ostane neutralan prostor za veličanje glazbe i njezine moći spajanja ljudi".

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nova pravila za promociju "pomoći će zaštititi natjecanje od nerazmjernih kampanja poticanih izvana", rekao je. "Iako će umjetnici, televizijske kuće i diskografske kuće uvijek promicati svoje pjesme u sklopu svojeg profesionalnog rada i angažmana s fanovima, kako i trebaju, nijedna kuća niti umjetnik ne smije sada izravno surađivati niti podržavati kampanje trećih strana, uključujući vlade ili njihove agencije, što bi moglo iskriviti glasanje", rekao je.

Uvodi se više članova suda

"Vlade ne sudjeluju na Euroviziji, umjetnici sudjeluju. Umjetnici koje podržavaju javne radiotelevizijske kuće koje nisu odgovorne za odluke i postupke svojih vlada", naglasio je.

Isto tako, vratit će se profesionalni ocjenjivački sudovi u polufinalu prvi put od 2022., te će se proširiti popis profesija iz kojih će se birati suce. Svaki ocjenjivački sud imat će sedam članova umjesto kao do sada pet, uključujući najmanje dvoje u dobi od 18 do 25 godina, rekao je Green.

Eurovizija će se iduće godine održati u Beču, jer je ove godine na natjecanju u Baselu pobijedio austrijski pjevač JJ sa skladbom "Wasted Love".

POGLEDAJTE VIDEO: Bošnjak izazvao lavinu reakcija nakon komentara o Eurosongu. Rus: 'Slažem se s njim...'