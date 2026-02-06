FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZA ŽIVOT I ZDRAVLJE /

Dan crvenih haljina obilježen u Saboru: Zastupnice podižu svijest o moždanom udaru kod žena

Dan crvenih haljina obilježen u Saboru: Zastupnice podižu svijest o moždanom udaru kod žena
×
Foto: Patrik Macek/pixsell

Saborske zastupnice odjenule su crvene haljine povodom međunarodnog „Dana crvenih haljina“, kampanje koja podiže svijest o moždanom udaru kod žena i važnosti prevencije, dijagnostike i zdravog načina života.

6.2.2026.
12:46
Hina
Patrik Macek/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Saborske zastupnice odjenule su u petak crvene odjevne kombinacije povodom obilježavanja  međunarodnog „Dana crvenih haljina”, javnozdravstvene kampanje pokrenute  kako bi se podigla svijest o moždanom udaru u žena.

Dan crvenih haljina obilježen u Saboru: Zastupnice podižu svijest o moždanom udaru kod žena
Foto: Patrik Macek/pixsell

„Lijepo  je vidjeti zastupnice zajedno u akciji, promoviranju zdravlja žena i brige za to zdravlje”, komentirao je predsjedavajući Ivan Penava.

Dan crvenih haljina obilježen u Saboru: Zastupnice podižu svijest o moždanom udaru kod žena
Foto: Patrik Macek/pixsell

„Dan crvenih haljina” javnozdravstvena je akcija koja se održava prvog petka u veljači, a pokrenuta je kako bi se podigla svijest javnosti o specifičnostima moždanog udara u žena, skrenula pažnja na pogubne posljedice zanemarivanja simptoma i na nužnu potrebu promjene načina života.

Dan crvenih haljina obilježen u Saboru: Zastupnice podižu svijest o moždanom udaru kod žena
Foto: Patrik Macek/pixsell

Prva kampanja „Dan crvenih haljina”, #nosicrveno, odnosno „Go Red for Women” pokrenuta je u Americi, a danas je to međunarodna kampanja posvećena prevenciji, dijagnostici i kontroli kardiovaskularnih bolesti, što uključuje bolesti krvnih žila srca i mozga kod žena.

Dan crvenih haljina obilježen u Saboru: Zastupnice podižu svijest o moždanom udaru kod žena
Foto: Patrik Macek/pixsell

Zaštitni znak kampanje je crvena haljina – haljina kao univerzalni simbol žene i crvena kao boja zdravlja, života i živosti, ali i upozorenja.

 

POGLEDAJTE VIDEO: S 19 godina doživjela moždani udar pa joj dijangosticirali rijetku i tešku bolest - ali Ivana se ne da!

SaborCrvene HaljineSaborske ZastupniceDan Crvenih Haljina
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx