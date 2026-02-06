Dan crvenih haljina obilježen u Saboru: Zastupnice podižu svijest o moždanom udaru kod žena

Saborske zastupnice odjenule su u petak crvene odjevne kombinacije povodom obilježavanja međunarodnog „Dana crvenih haljina”, javnozdravstvene kampanje pokrenute kako bi se podigla svijest o moždanom udaru u žena.

„Lijepo je vidjeti zastupnice zajedno u akciji, promoviranju zdravlja žena i brige za to zdravlje”, komentirao je predsjedavajući Ivan Penava.

„Dan crvenih haljina” javnozdravstvena je akcija koja se održava prvog petka u veljači, a pokrenuta je kako bi se podigla svijest javnosti o specifičnostima moždanog udara u žena, skrenula pažnja na pogubne posljedice zanemarivanja simptoma i na nužnu potrebu promjene načina života.

Prva kampanja „Dan crvenih haljina”, #nosicrveno, odnosno „Go Red for Women” pokrenuta je u Americi, a danas je to međunarodna kampanja posvećena prevenciji, dijagnostici i kontroli kardiovaskularnih bolesti, što uključuje bolesti krvnih žila srca i mozga kod žena.

Zaštitni znak kampanje je crvena haljina – haljina kao univerzalni simbol žene i crvena kao boja zdravlja, života i živosti, ali i upozorenja.

