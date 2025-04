Brak na staklenim nogama? Hrvoje šokirao Silviju: 'Ne nadopunjujemo se'  

Silvija i Hrvoje se od prvog pogleda pred oltarom jako dobro slažu. Uživali su na medenom mjesecu u sunčanoj Španjolskoj. Zajedničko useljenje im nije predstavljalo nikakav problem. A ni sastavljanje namještaja. Složili su se i u kupovini detalja za stan. Barem je Silvija tako mislila.

Nadopunjuju li se Silvija i Hrvoje? U šali pola istine

Silvija priznaje da se ne zamara sitnicama: “Kroz ovih mojih 37 godina sam naučila je da ne tratim više energiju na takve gluposti. I uvijek kažem: Bože, zdravlja! A ako ću se ja sada svađati oko šalice, onda mislim da ovo od samog starta nema smisla.” Par je u zajedničkoj kupovini detalja za stan u kojem žive. Silvija neke izbore prepušta samo Hrvoju. “Znaš da ja ne mogu piti kavu iz bilo kakve šalice”, kaže Hrvoje, sretan što je pronašao one koje mu odgovaraju. “Ja samo želim da si ti sretan”, kaže mu Silvija uz osmijeh.

“Ovo sada gdje smo, u ovom prijateljstvu, to je ono što ja želim. Želim graditi polako i graditi zdrav odnos”, priznaje Silvija da je jako zadovoljna svojim brakom s Hrvojem. Tim više je Silviju iznenadilo ono što je Hrvoje rekao. Producentica ih je pitala shvaćaju li koliko se nadopunjuju u svom braku u tako malo vremena poznavanja. Hrvoje je odgovorio: “Ne nadopunjujemo se.”

“Ja sam smatrala da smo tako dobro odradili tu kupnju. A on je to tako rekao. Nije on to mislio da je nešto loše sa mnom. Ali svejedno, kad sam ja to čula, čovječe, kao da ima veze sa mnom”, iznenađena je Silvija. “Ako se nešto kaže u nekom afektu, zafrkanciji, poluzafrkanciji – uvijek je poluistina”, zaključuje Hrvoje tu temu i stoji iza onoga što je rekao. “Mene je to malo pogodilo”, priznaje Silvija. “Hoćeš ti to iskomunicirati?”, pita je Hrvoje. “Ne znam, ja sam malo zapela na tvojoj zadnjoj izjavi. Tako da mi treba malo da se rekalibriram”, odgovara mu Silvija.

