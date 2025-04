Vjenčao se novi par u 'Braku na prvu': Simon se durio, mladenka plesala sama

Dok su se 'stari parovi' bavili zadatkom stručnjaka; pregledavanjem i odbacivanjem partnerovih stvari koje im smetaju, u sociološki eksperiment stigao je novi par! Jeannette i Simon izrekli su zavjete i započeli svoju zajedničku avanturu u "Braku na prvu".

Zadatak je izazvao različite reakcije. Igor je govorio da mu se kod Doris sve sviđa dok je Franjo priznao da bi najradije bacio Kristinin mobitel i dio njezine garderobe. Slično je reagirao i Stjepan koji je komentirao haljine svoje supruge, a ona mu uzvratila da bi izbacila cijeli njegov ormar. Darko je Višnji pokazao svoju kuću, a iako isprva nije bila oduševljena, na kraju ju je zanimalo kako je sve zamislio.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL

Stručnjaci su predstavili novi par - Jeannette i Simona, koji je vrlo otvorena osoba i traži ženu snažnog karaktera. A stručnjaci smatraju da je Jeannette upravo takva, prava vatra i avanturistica! "Ako itko može iznenaditi Simona, to je ona“, smatra Pelić, a svi su se složili da si i fizički baš pristaju. "Mislim da bi mogli jedni drugome biti zgodni i privlačni", zaključila je Stasiow.

Jeannette je bila uzbuđena dok je birala vjenčanicu, komentirajući kako to nije baš uobičajeno kad si u pedeset i nekoj godini. "Bit ću kao Žuži Jelinek - dok ne nađem pravog ne napuštam show, svaka emisija je moja. Ove godine ako ne nađem pravog, sljedeće me opet gledate", šalila se Jeannette.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL

Dok je Simon birao odijelo, pričao je da u show ulazi bez očekivanja i da želi vidjeti što će se dogoditi. "Svaki eksperiment koji u životu prođeš to je jedna škola više, ne znamo što ćemo iz toga izvući, ali mislim samo pozitivne stvari", opušteno je Simon pričao svom sinu, koji mu je sada u ulozi kuma.

"Sanjam o tome da ima pravi pristup ženi i da će pokušati graditi nešto sa mnom. Sanjam tu ljubav, ali je nisam imala cijeli život", rekla je Jeannette koja je Simonu poklonila nož, što ga je oduševilo. I njoj se svidio njegov poklon - narukvica sa sovom i znakom beskonačnosti. "Želim pokazati svoje pravo 'ja' i da taj čovjek shvati da ima jednu otvorenu, zanimljivu, zabavnu, blesavu osobu, ali nekoga tko ga neće prevariti. Želim da uživa sa mnom u toj mojoj blesavštinu", rekla je emotivna Jeannette.

'Ne zna na čemu je'

Dok je čekao mladenku s neobičnim naočalama, gosti su se smijuljili, a mladenkina se kuma pitala tko je čudak koji čeka njezinu prijateljicu. Jeannette je ušetala u izazovnoj vjenčanici, a Simon joj je počeo pričati kako sluša samo klasičnu glazbu, ne voli klubove, prijatelji kažu da je poput mrtve prirode, ne zna plesati, morat će mu ona pomoći i njegov je plan bio u potpunosti zbuniti mladenku.

Foto: RTL

Simonovi zavjeti bili su zanimljivi, a i Jeannette je parirala tome. Mladoženja je smatrao da su kliknuli, goste je predstavio kao svoju djecu i istaknuo da bi ih bilo i više, no nije već pet godina seksualno aktivan, a Jeannette se svidio njegov humor i ležeran nastup. Simonove prijateljice su prema izboru mladenkine haljine zaključile da je žena koja je svjesna sebe i misle da bi mogli biti dobar par.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne zna na čemu je i tako ću je i dalje držati. To mi je cilj i onda da vidimo ima li efekta ili nema", rekao je Simon, a Jeannette je govorila da su joj draže njegove lažne naočale, da joj je simpatičan, ali ništa posebno. "Nije uopće moj tip muškarca, ali vidjet ćemo u emisiji možda je totalno pogrešna moja vizija mog tipa muškarca i možda će baš on biti onaj pravi", rekla je.

Tijekom fotografiranja oboje su se zabavljali; Jeannette se zafrkavala da će je Simon cijelu ispipati, ali i da joj nije stvorilo jako negativan osjećaj. Simon joj je nastavio pričati da se boji prvog plesa, no Jeannette je bila uvjerena da izmišlja većinu stvari, a i nije joj bilo važno ako ne zna plesati. Kad su sjeli za stol, Simonov sin koji je ujedno i kum, održao je zdravicu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL

Tijekom prvog plesa Simon je pokazao da je sjajan plesač, a vrhunac je bio kad je mladenka bacila buket i žesto zaplesala na Rammsteinovu pjesmu. Ubrzo je mladoženja jeo dok je Jeannette sama plesala na podiju, a kad ga je pitala zašto je takav, govorio je da mu smeta što je glazba pretiha i da je zbog toga mrtva večer. "Meni je bio dosadan, osjećala sam se kao s djedom od sto godina", rekla je mladenkina kuma, a i Jeannette je bio malo naporan.

Simon se pravdao da nije isto kad su sami i kad ih snimaju jer mora paziti što i kako govori. "Meni to smeta jer ne znam kako ću provoditi dane s njim - ako čekamo da nam netko nešto kaže nasamo, ne znam što ćemo raditi tijekom dana, kada nosimo bubice i kad smo s ekipom", rekla je i dodala kako bi ostala zatvorena u mišju rupu da se bojala mišljenja drugih ljudi. "Zabavan je, pametan, ali i malo napet", pričala je kumi i dodala kako ga ne planira opuštati te da su ušli u emisiju da se zabave.

Foto: RTL

"Ako se budem morala zabavljati sama i ako mi to bude naporno, ne vidim se u nastavku emisije", jasna je bila mladenka i dodala da je oko prvog supruga morala titrati pa ne želi to više raditi. Kad se vratila za stol, objasnila je sve Simonu, no njezina kuma misli da Jeannette neće imati živaca za njega. Kuma i mladenka odlučile su promijeniti atmosferu, zaplesale su i naposljetku su im se svi pridružili.

U to vrijeme Doris se smijala svom posteru koji je naposljetku završio na vratima spavaće sobe, i to s unutarnje strane, kako je nezadovoljno komentirao Igor! Kristina G. smatra da Igorova gesta i Dorisina reakcija puno govore o njihovoj vezi - njemu je stalo, a njoj nije. "Ne bih rekla da glumata, ali mogla bi biti iskrenija u svojim postupcima“, zaključila je Kristina G.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL

Kad su stigli u spavaću sobu, Jeannette i Simon divili su se bračnom krevetu, ružama, Simon je svojoj mladenki dao ružu i ona je otišla u svoju sobu, a on je rekao da će potražiti noćni klub u Varaždinu.

Kako će se Jeannette i Simon slagati na medenome mjesecu i hoće li se on napokon opustiti - ne propustite pogledati sutra u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na platformi Voyo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Evo što nas očekuje u petoj sezoni "Braka na prvu": Pogledajte trailer