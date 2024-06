Odnos između Tine Blašković i njezinog bivšeg supruga Tiaga u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' bio je vrlo uzbudljiv. Njihovu vezu pratili su brojni komentari i rasprave, a njihov rastanak nije prošao bez tenzija. Tina je za RTL.hr otkrila kako se njezin život promijenio nakon sudjelovanja u showu te je dala savjet pratiteljima, a posebno ženama.

Foto: RTL

"Mislim da sam se samo ja promijenila. Narasla sam u tom smislu. Uz sav taj pritisak, osoba naraste", rekla je.

Pojasnila je u kojem je to smislu porasla tijekom showa.

"Porasla sam u smislu rješavanja konflikta. I sama sa sobom i s ljudima, ne nužno s mojim bivšim suprugom. Ponosna sam na taj dio", objasnila je.

Foto: RTL

Tina je podijelila savjet svojim pratiteljicama.

"Treba malo pratiti ove muškarce koji se predstavljaju jaki i veliki džentlmeni, a onda ne može to što kaže i dostaviti. Djela su glasnija od riječi. To je to. Treba gledati djela i samog sebe najviše voljeti", poručila je Tina.

Podsjetimo, Tina i Tiago su se kroz show činili kao vrlo skladan par, no prije posljednje zajedničke večere u emisiji prestali su se viđati.

